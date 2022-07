Al via il piano di interventi di ripristino e manutenzione delle strade comunali, in particolare quelle del centro abitato. Già da qualche giorno, infatti, sono presenti numerosi cantieri per mettere in sicurezza le strade urbane del Comune di Fragagnano.

Un progetto che vede complessivamente lavori per oltre 200 mila euro attraverso l’ utilizzo di risorse finanziarie

governative e regionali intercettate dall’ Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fischetti.

Nello specifico, il piano dei lavori prevede in questa prima fase il risanamento delle seguenti arterie: via Pozzo Dolce, via Sant’ Antonio, Viale della Libertà, via Caforio, via Alfieri, via Silvio Pellico e via Roma.

Nei prossimi mesi, entro la fine dell’anno, saranno eseguiti ulteriori interventi di rifacimento che interessano altre strade cittadine.

“Il nostro paese – ha affermato il primo cittadino Giuseppe Fischetti – è un continuo cantiere in movimento. In

questi giorni sono iniziati i lavori di asfaltature di diverse strade per cercare di migliorare la sicurezza e, allo stesso tempo, la viabilità del nostro paese. Siamo di fronte ad interventi mirati che riguardano le strade maggiormente danneggiate e che presentano criticità molto evidenti. La nostra Amministrazione Comunale , grazie al prezioso supporto dell’ufficio tecnico, ha dedica to negli anni costante attenzione alla manutenzione delle strade al fine di poter dare risposte alle esigenze dei cittadini. Nei prossimi mesi interverremo nuovamente su altri tratti che ci sono stati segnalati e che saranno presi in considerazione. Il nostro obiettivo principale è quello di potenziare gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza stradale per garantire la fluidità della circolazione oltreché la sicurezza di automobilisti e pedoni“.