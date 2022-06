A Trani, l’anfiteatro urbano di “StarPops”, il caffè bistrot di Casa Sgarra, attiguo al ristorante stellato, da giugno a settembre, si trasforma di venerdì in un vero e proprio contenitore culturale con ‘Starpops in jazz’: una simbiosi vincente tra delicatezze per il palato e uno straordinario cartellone musicale.

Si parte già da stasera 3 giugno, dalle ore 21,00, con la voce elegante di Roberta Gentile, che risuonerà per il Lungomare Cristoforo Colombo. Nuovo talento della scena soul-jazz, appassionata della cultura soul, jazz, motown, funky e R&B, è pronta a stupire con il suo live “Italian Soul Music”. L’artista pugliese, classe 1994, a dispetto della giovane età, mostra una vocalità da soul-singer matura, oltre che una timbrica raffinata ma mai ridondante. Fiore all’occhiello nella sua carriera è il suo brillante esordio, l’album ‘Bring It On’, prodotto da Jean Paul “Bluey” Maunick, leader degli Incognito. Nella piazzetta di StarPops la Gentile delizierà il pubblico con le sue interpretazioni di grandi classici, riarrangiati per l’occasione, come ‘Se telefonando’ e ‘Natural woman’, ma anche con sue composizioni come il brano ‘Play me’. Questo è solo il primo degli appuntamenti in sua compagnia, tornerà infatti a Trani il 29 luglio e 5 agosto.

Ma per gli amanti del genere jazz tutta la stagione sarà illuminata da tanti special guest. Il 17 giugno sarà la volta del Mario Rosini Trio con il progetto ‘Una canzone intorno al mondo’. Assieme al basso di Paolo Romano e alla batteria di Mimmo Campanale, Rosini ci proietterà con la sua voce in un vero viaggio musicale tra jazz, funk e pop, toccando repertori di autori come Stevie Wonder, George Benson, Al Jarreau, Pino Daniele e tanti altri.Il primo luglio protagonisti saranno Serena Grittani alla voce e Francesco Schepisi al piano. La musicalità di Francesco e la classe di Serena si fondono dando vita ad una esperienza di ascolto intima e rarefatta, passando in rassegna molti dei classici del songbook jazz e pop dʼoltreoceano, ma anche di alcuni dei più eleganti motivi italiani. L’8 luglio spazio alle sonorità più blues di Blues & Roots con Luisa Tucciariello, Pasquale Buongiovanni e Giuseppe Todisco. Il 15 luglio ascolteremo la voce di Patty Lomuscio, direttamente dagli States in cui ha registrato il suo ultimo lavoro “Star crossed lovers”, accompagnata da Vito Di Modugno all’organo hammond in ‘The song is you’, una full immersion nelle più belle melodie della storia del jazz. E poi ancora il 22 luglio risuoneranno le note della bossa nova di Coração Vagabundo, il nuovo lavoro discografico di un affiatatissimo duo. La cantante jazz Francesca Leone e il chitarrista Guido Di Leone tributano omaggio alla canzone d’autore brasiliana da Jobim, Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil, Toquinho, Vinicius de Moraes. Ad agosto, venerdì 26, la Handyman band e i classici del soul funk, blues e R&B con la voce di Ilaria Di Cugno, Luca Giannotti alla chitarra, Enrico Palmieri al basso e Marco Campanale alla batteria. A settembre due appuntamenti chiudono una straordinaria offerta musicale: il 2 settembre il canto eclettico di Paola Arnesano, accompagnato dalla maestria del fisarmonicista Vince Abbracciante, rendono omaggio alla musica popolare brasiliana (MPB). Il 16 settembre, Infine, i due fratelli di basso Pierluigi Balducci e Viz Maurodigiovanni con alla voce il guest Marco Giuliani ci faranno sognare con le più belle colonne sonore del loro progetto Cinema Volume 1. L’intento narrativo delicato, leggero e pieno di humour, e la passione per la musica da film come veicolo di suggestioni ed emozioni potenti.

Ad accompagnare i concerti le proposte live per la cena dello chef stellato Felice Sgarra con la sua insuperabile squadra di giovani e promettenti talenti come lo chef executive Nico Gentile, il maestro panificatore Gianni Di Palma e il sous chef e pasticciere Michele Paradiso. Assieme elevano l’inno all’artigianalità totale e all’eccellenza dei prodotti in menu e al concetto di “Starpops” come luogo in cui è bello trascorrere il proprio tempo, permanere, “a stare”, come suggerisce una tipica locuzione pugliese. Ma l’evocazione nel nome è anche nel verbo anglofono “to stare”, ovvero ammirare.

Lasciamoci conquistare dalla nuova straordinaria idea di intrattenimento di Starpops. La versione contemporanea delle antiche dimore destinate allo svago e alla gioia, un luogo nel quale si realizzano le condizioni dello star bene e della piacevolezza. Tante serate per incontrare l’estate, facendoci condurre dalla maestria dei fratelli Sgarra e del loro fantastico team in un percorso multisensoriale, ascoltando sonorità raffinate e degustando bontà. Un florilegio di prelibatezze che copre tutto l’arco palatale e gustativo: dal salato al dolce, passando per l’umami. E sarà tripudio di sapori.

Info e prenotazioni: 3894930207

www.starpops.it

StarPops, via Lungomare Cristoforo Colombo 116 – Trani (BT) Puglia Italy