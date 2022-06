La Puglia dei vini e del buon vivere, dal 12 al 14 giugno 2022, incanterà New York. E per la prima volta saranno tre associazioni regionali, Puglia in Rosè, Donne del Vino, Movimento Turismo del Vino Puglia, a far conoscere, con il supporto del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, le eccellenze vitivinicole. L’obiettivo non è solo promuovere la vitivinicoltura ‘made in Puglia’ ma anche attuare una strategia di incoming turistico per raccontare, proprio attraverso il vino, una regione straordinaria da visitare in lungo e in largo.

Il Summer Fancy Food Show di New York è la più grande manifestazione americana dedicata all’agroalimentare e la Puglia quest’anno sarà presente, nel corso di una tre giorni di eventi dentro e fuori salone, organizzati in collaborazione con partners come ITalian Trade Agency ICE di New York, il Gruppo Urbani Truffle e il GI Gruppo Italiano di Gianfranco Sorrentino, punto di riferimento del mondo vinicolo italiano negli Stati Uniti.

“E’ la prima volta – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia – che per questo importante evento newyorkese tre note associazioni del vino pugliesi, Puglia in Rosè, Donne del Vino, Movimento Turismo, rappresenteranno, con un progetto condiviso, la nostra Regione, provando a raccontare a buyers stranieri, stampa specializzata, appassionati del vino, food e wine blogger la nostra bellezza. Accompagnate da 35 imprese vitivinicole e aziende olivicole, le tre organizzazioni promuoveranno il marchio Puglia, attraverso degustazione e incontri con operatori commerciali e giornalisti nel Padiglione dell’Italian Trade Agency ICE e in una serie di appuntamenti fuori salone in alcuni luoghi scelti della Grande Mela.

Come Regione stiamo investendo nella promozione dell’agroalimentare – prosegue l’assessore – come leva strategica di sviluppo in grado di attrarre flussi turistici da ogni parte del mondo. La Puglia è la regione del bere e del mangiar sano, garanzia di una lunga vita felice. E’ questo il nostro obiettivo ed è la direzione che abbiamo intrapreso, indirizzando i nostri investimenti e sostegni alle imprese e associazioni dell’agroalimentare per processi di internazionalizzazione in grado di stimolare una crescita del sistema Puglia. Vorrei ricordare che anche attraverso il nostro PSR abbiamo inserito, attraverso una modifica condivisa in sede di comitato di sorveglianza, per una specifica misura dedicata proprio al sostegno per attività di informazione e promozione, premialità per azioni di incoming svolte dai produttori.

Il Fancy Food e gli eventi collaterali – conclude – che si terranno a New York saranno un’occasione importante per promuovere nel mercato americano le eccellenze enogastronomiche pugliesi e la nostra Regione, come destinazione del food and wine travel. Stiamo facendo enormi passi in avanti, grazie anche alla lungimiranza dei nostri imprenditori, per supportare il settore vitivinicolo a farsi conoscere e apprezzare, attraverso il sostegno ad attività promozionali e strumenti che possano contribuire a facilitare l’incrocio tra domanda e offerta e il livello di conoscenza delle nostre proposte enogastronomiche a livello internazionale”.

PROGRAMMA Attività della Regione Puglia – Assessorato Agricoltura al Fancy Food Show e al Fuori Salone

3 giugno/12 -14 giugno 2022.

EVENTI

Consolato Generale Italiano a New York

• Venerdì 3 Giugno : in occasione della Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno. Il Consolato Generale d’Italia a New York, che tornerà in prima persona dopo tre anni, intende celebrare la Festa della Repubblica il 3 giugno alle ore 18.00 presso la terrazza panoramica di Downtown alla presenza di circa 500 ospiti e di 30 sponsors selezionati tra i brand italiani più importanti nel mercato statunitense. L’evento si terrà sulla terrazza di Spring Place (50, Varick Street) alla presenza di grandi Brand come Campari, Prosecco Mionetto, Lavazza, Fratelli Beretta, Eataly, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Venchi e altri.

• Domenica 12 giugno a martedì 14 giugno : Fancy Food Show. Degustazione e incontri con i Buyer e giornalisti presso la VIP LOUNGE del Padiglione dell’Italian Trade Agency ICE

• Lunedì 13 Giugno ore 12.00 : Toast con i vini pugliesi al Javits center nell’ambito del Fancy Food Show.

Eventi fuori salone

• 13 GIUGNO – ORE 19-23 : ANNUAL CELEBRATION URBANI TRUFFLY in partnership con REGIONE PUGLIA , Assessorato Agricoltura . Mini Crociera sulle rive dell’Hudson. In occasione del Summer Fancy Food, Urbani Truffles ha organizzato la sesta edizione della famosa festa targata ANNUAL CELEBRATION “Urbani Truffles “ che quest’anno conta circa 300 invitati, tra buyers del Food&Beverage, operatori di settore, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni locali. L’evento si svolgerà come di consueto a bordo di uno yacht, in una mini crociera nella New York Bay e sull’Hudson River, durante la quale gli invitati potranno assaggiare eccellenze del mondo della gastronomia Made in Italy. Un intero piano sarà dedicato alle Regione Puglia e alla degustazione dei vini di Puglia. In anteprima sarà presentato il video di Puglia Wine World e delle Associazioni di produttori Puglia in Rosè , Donne del Vino e Movimento del Turismo del Vino, con una speciale masterclass a bordo nave tenuta dal wine educator Sam Ramic e da Caterina Baldini “WEST II Livello “e presidente di Puglia in Rosè . Saranno loro i “Brand Ambassador” della Puglia che intratterranno gli ospiti selezionati con racconti dedicati alla Puglia e ai suoi prodotti eno-gastronomici. Le etichette pugliesi, uniche presenti a bordo , saranno degustate durante tutta la mini crociera in abbinamento ai prodotti di Puglia e all’eccellenza Made in Italy

• 14 GIUGNO – ORE 12.00: EVENTO SATELLITE A NEW YORK CITY – Ore 12:30

Il 14 giugno sarà dedicato ad un gala lunch eD evento presso uno dei poli principali del vino italiano negli Stati Uniti: il Gattopardo di Gianfranco Sorrentino, figura di riferimento in termini di promozione e valorizzazione del vino Italiano negli Stati Uniti. Sorrentino è il presidente del Gruppo Italiano Vini, associazione che raggruppa le più importanti organizzazioni Italiane del comparto turistico e agroalimentare che operano negli Stati Uniti. La conferenza stampa dedicata alla presentazione del portale “Puglia Wine World” ad una ricca audience selezionata dall’ufficio stampa e dalla PR Agency del Gruppo Italiano Vini, coinvolgendo i più importanti buyers, giornalisti e influencersdel panorama newyorkese. Fondamentale, inoltre, sarà l’interazione in diretta tra il pubblico in sala e i produttori in Puglia collegati in Live Streaming insieme a coloro che guideranno le degustazioni e il Networking B2B, fulcro vitale del business negli Stati Uniti.

Presenta l’evento

• Thierry Sighel – Regional Director of Operation at Restaurant Associates corporation, company of Compass Group, New York