Finalmente si è aperto un tavolo di confronto tra i sindacati medici e Assessorato alla Salute sugli annosi problemi del Dipartimento di Emergenza-Urgenza 118 settore fondamentale e decisivo nell’ assistenza ai cittadini. Così una nota dell’I ntersindacale medici della Puglia Ugs Medici – Cgil Fp Medici – Smi -SIMeT – Snami indirizzata al Presidente della Puglia Emiliano, all’ assessore alla Salute Palese e a Montanaro, direttore del dipartimento salute della Regione Puglia.

Da tempo l’Intersindacale Medici della Puglia pone il problema della carenza di medici ed infermieri sulle ambulanze del 118 senza ricevere le dovute risposte. Attualmente su un organico regionale di 535 medici ne sono in servizio solo 325.

Ne consegue che su molte ambulanze non c’è il medico. Un’ assenza che può fare la differenza tra la vita e la morte. Il problema si acuisce in questo periodo per la approssimarsi dell’ estate, con l’ arrivo di tanti turisti e per la presenza di cittadini ucraini in Puglia in ragione della guerra.

Riteniamo indispensabile che l’ Assessorato alla Salute ci dica quale sia progetto di 118 perché riteniamo che vada assolutamente ripristinato il numero dei medici previsti dalla norma istitutiva del Servizio 118, con la conseguente formazione per i colleghi da inserire in organico.

Deve essere, comunque, ridefinita una puntuale organizzazione rispetto all’ esigenze del territorio e previsti opportuni investimenti in un settore fondamentale per la salute dei cittadini. Per troppo tempo si è lasciata aggravare una situazione senza elaborare soluzioni programmatiche capaci di qualificare il gravoso lavoro del medico ed offrire un servizio di grande efficienza per i cittadini> conclude la nota.