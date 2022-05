Partito lo scorso dicembre, il servizio sperimentale di gestione integrata della sosta a pagamento dei veicoli nel Comune di Noicàttaro, va incontro alle esigenze dei cittadini che hanno sperimentato il servizio in questi primi mesi. Così, con deliberazione di Giunta, è stata approvata una modifica del regolamento che tenesse conto delle istanze pervenute in questo periodo di osservazione.

Rimane invariato il funzionamento del parcheggio a pagamento dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 ( escluso i festivi ).

Il controllo della sosta rimane affidato a personale “ausiliario del traffico” o in organico alla Polizia Locale. Permane la tariffa sarà di € 0,50 per ogni ora di occupazione dello stallo di sosta, con un importo minimo di € 0,20. I residenti possono già usufruire di un abbonamento per nucleo familiare al costo di 20 euro per il mensile, 50 euro per il trimestrale oppure 160 euro per l’annuale. I primi 10 minuti di sosta sono gratuiti in tutte le zone delimitate da segnaletica blu.

Tra le novità, l’ estensione del servizio anche su via Dante, richiesta partita da molti commercianti, per permettere il ricambio dei veicoli e un utilizzo più ottimale dei parcheggi. Inoltre, sono state accolte le richieste dei residenti nelle vie limitrofe alle zone a pagamento, che hanno evidenziato una scarsa disponibilità di posti auto. Si è scelto, quindi, di estendere la possibilità di sottoscrivere un abbonamento anche per i residenti nelle vie che si diramano dalle strade in cui è presente la sosta a pagamento, per un massimo di un abbonamento per nucleo familiare, valido esclusivamente sulla strada/zona a pagamento più vicina. Si limiterà in ogni caso il rilascio di suddetti abbonamenti ai residenti del primo isolato (posto nelle vicinanze della strada dei parcheggi a pagamento), ovvero fino alla prima intersezione posta sulla via.

Anche la zona di sosta regolamentata è stata ampliata, successivamente alle istanze pervenute da alcuni residenti del centro storico. La possibilità di ricevere il contrassegno che abilita alla sosta nelle aree contraddistinte da segnaletica orizzontale di colore giallo, è stata estesa anche ai residenti delle vie San Tommaso e Duca Carafa.

“In questi mesi abbiamo ascoltato le richieste dei residenti e dei commercianti che hanno sperimentato il servizio – spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato – e abbiamo proposto alla ditta che gestisce la sosta a pagamento di accogliere le istanze senza ulteriore aumento del costo della tariffa. Siamo riusciti ad ottenere un miglioramento del servizio sulla base delle esperienze dei cittadini che ne usufruiscono”.