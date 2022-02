“ Quando il 5 novembre scorso ho presentato un’ interrogazione per – sintetizzo – l’ accesso dei disabili in spiaggia, qualcuno mi ha preso anche in giro sulla tempistica della richiesta. Mi è stato detto: ‘ A novembre pensi alle spiagge? ’ Chi lo ha detto non conosceva i tempi della burocrazia.

“ Dopo quattro mesi, e alla vigilia della primavera, rimane ignorata la richiesta rivolta all’ assessore al Welfare, Rosa Barone, di convocazione di un Tavolo di confronto tra il governo regionale – in primis l’ assessore Barone e l’ assessore al Demanio Raffaele Piemontese – e rappresentanti di Associazioni espressione del mondo della disabilità.

Un confronto necessario per apportare modifiche al Bando destinato ai Comuni costieri per progetti mirati ad accedere ai contributi – stanziati dalla giunta addirittura nel novembre del 2018 – per rendere accessibili a disabili alcuni tratti della costa. Un anno fa il primo confronto con le 34 associazioni e l’ impegno a istituire il Tavolo di concertazione. A novembre scorso, dopo otto mesi, ho sollecitato l’ impegno, ma ad oggi nulla e, credo, non per colpa dell’ assessore Barone che più volte da me interpellata si è sempre detta disponibile. Proprio per questa sensibilità faccio ancora una volta l’ appello proprio a lei, perché il mio timore è che possa arrivare l’ estate e la situazione rimanere invariata.

“ Per questo torno a sollecitare con più forza l’ istituzione del tavolo e nei prossimi giorni spero di incontrare gli assessori Barone e Piemontese per capire quali sono le loro intenzioni in merito. ”