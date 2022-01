Apnea short movie è il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Francesco Emanuele Delvecchio attore e regista barlettano.

Il corto è nato dopo il primo lungo ciclo di lockdown che ha visto l’ Italia e non solo essa, muoversi in quello che è stata la lotta contro un mostro a cui la scienza ha dato un nome , ovverosia quello di Sars Covid 19 e che in qualche modo ci ha visto in qualche maniera tutti supplici ognuno a suo modo per non cadere in una trappola così mortale.

Emanuele Delvecchio: “ Durante il periodo della pandemia molti sono stati i temi sui quali si poteva indagare e scrivere , è stato un periodo in cui ognuno viveva col proprio io, molti silenzi, molti interrogativi , molti futuri divenire d’ un tratto incerti e le nostre abitudini scalfite di punto in bianco dalla mancanza di socialità e libertà nel poterle praticare. D’ altra parte tutte quelle domande , futuri , e abitudini sono divenuti silenzi infruttuosi ed il nostro essere si è trovato mancante e vuoto di risposte quasi svuotati dal rumore cupo del silenzio di fronte alla notizia.

Continua – bisognava attendere a mio modo di osservare le cose , volevo parlarne sì ma allo stesso tempo non avevo un’ esigenza così tanto accecante da mettermi lì e raccontare qualcosa a cui sinceramente il presente che stavamo vivendo era già di per sé un’ enigma dal quale volevamo scappare, ritenevo tuttavia che era opportuno da parte mia tornare a raccontare sì ma puntando alle domande del nostro essere che molto spesso viene sconfitto da un drammatico capovolgimento di fronte e metodo di paragone fatto dall’ avere.

Ecco Apnea short movie vuole raccontare proprio di questo : delle abitudini a cui molto spesso promuovono in maniera insensata la nostra vita e ne fanno diventare un senso di vita, della vita lesa dal bluff nel non poterle praticare , dei pretesti e delle crisi e di queste ultime ne abbiamo affrontate parecchi in questi mesi ” .

La nave è ormai in preda al cuoco di bordo e ciò che trasmette al microfono del comandante non è p iù la rotta, ma ciò che mangeremo domani.” ( Soren Kierkegaard ).

Siamo giustappunto partiti da questo aforisma filosofico per affrontare il tema delle contrapposizioni che il protagonista dell’ opera audiovisiva l’ attore Fabio Salerno ha interpretato nel r uolo di Luca imprenditore a cui le risposte del suo domani tardavano ad arrivare . Miti e speranze sfatate, vita e morte a confronto e volti allo specchio artefici e carnefici di un miracolo che per strane congiunzioni astrali siamo noi stessi a proporre affinché accadano senza nulla togliere al divino .

Apnea short movie è un inno alla vita sul senso stesso della vita , volevo ritornare a raccontare al cortometraggio dopo i molteplici riconoscimenti del Docufilm “ Rivoluzione Gentile “ miglior corto Italiano al GeofF di Cittadella e farlo con la responsabilità non solo verso questo tema ( crisi del lavoro legato alla pandemia ) così delicato ma anche con la stessa ci ha allontanato dalle sale cinematografiche e dai teatri , sacrificio questo che ci ha permesso un ritorno alla bellezza delle cose e voglio sperare della sana interazione sociale e dell’ io. Malgrado tutto è salutare mettersi alla ricerca dell’ essenziale e del vero delle cose possibilmente dimenticandosi di fare appello alla retorica come lo si fa ed è del tutto incerto poiché non a tutte le domande è concessa risposta ma muoversi verso è già un buon principio.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato insieme a me , da Fabio Salerno ( attore ) protagonista del cortometraggio che ha creduto fortemente in questa storia , lo stesso dicasi per tutti gli altri: Simona Santamato, Milena Mezzina, Nicola Conversano,Lorenzo Di Lernia e tutti coloro che vi hanno preso parte. Tutte le maestranze che mi hanno supportato e ultima ma non ultima la Lega Navale di Manfredonia che ci ha concesso il suo patrocinio.

SINOSSI ( SHORT MOVIE )