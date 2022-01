Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 / Covid-19 e per motivi di carattere sanitario, in materia di igiene e sanità pubblica, sono state sospese le attività didattiche nelle giornate del 7 e 8 gennaio a modifica del calendario regionale scolastico 2021/2022.

A seguito degli incrementi dei contagi degli ultimi giorni, è stata procastinata la data del rientro in classe al 10 gennaio 2022 nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Roberto Calienno, segretario generale Cisl Scuola Puglia ha affermato: ” Sembra confermato il rientro a scuola in presenza. Si devono creare le condizioni affinché gli studenti tornino a riempire i banchi di scuola in sicurezza sulla base di poche regole semplici e lineari e uniformi. Mai più bambini bloccati a casa per 5 ore davanti al computer; mai più lezioni organizzate in parte in presenza e in parte a distanza; mai più turni differenziati per l’ingresso a scuola. Purtroppo, però, devo constatare che non sono state assunte misure per accompagnare la riapertura con presidi sanitari e corsie preferenziali per le scuole. In Puglia il giorno 1 febbraio 2021 dovevano assumere servizio 355 unità di personale sanitario per tracciare gli allievi e prevenire il contagio. Si potrebbe ancora fare con l’ausilio della protezione civile e dell’esercito, ma forse non è vero che la scuola è al centro del Paese. Sarebbe infine opportuno avviare una più incisiva campagna vaccinale dei più piccoli“.

A cura delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sotto il coordinamento regionale, sono realizzate iniziative di promozione, offerta e rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale per la fascia di età 5-11 anni e più generalmente alla popolazione studentesca under 18.