Proseguono i lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra via Casamassima e via Cappuccini.

Un’ arteria strategica che permetterà di eliminare il traffico dei mezzi pesanti, ridurre l’ impatto ambientale e acustico che grava su via Cadorna e via Imbriani, rigenerare tutto il comparto del retro stazione sud est e collegare facilmente la struttura sanitaria del distretto di via dei Cappuccini.

“ L’ ossatura stradale è ormai visibile – spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato che ha visitato il cantiere nei giorni scorsi – la massicciata è stata completata e si vedono i picchetti che determineranno le quote del nuovo asfalto ”.

Il cantiere, inaugurato lo scorso 28 luglio e che si concluderà nel maggio 2022, prevede la realizzazione di un’ opera attesa per trent’ anni dai cittadini che chiedevano di alleggerire la viabilità dal traffico di mezzi pesanti e di poter raggiungere la stazione sud est e la struttura sanitaria del distretto in modo più agevole e diretto.

I mezzi pesanti, infatti, saranno deviati su questo nuovo asse senza appesantire il traffico urbano. I lavori sono cominciati nella metà di strada che, dal molino Divella si estende verso via dei Cappuccini, per poi proseguire sull’asse via Casamassima – via Cadorna. Si completeranno con il rifacimento ex novo della rotatoria di via Casamassima.

“ Questo intervento rappresenta il primo tassello di una strategia più ampia che ci permette di liberare via Cadorna da un traffico non adatto e non coerente con le caratteristiche della strada, in quanto particolarmente insicuro e impattante ”, dichiara l’ assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli.