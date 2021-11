Raphael Gualazzi, uno dei talenti della musica italiana riconosciuto anche all’ estero e portavoce del jazz italiano in tutta Europa, tornerà finalmente a Bari per la Camerata Musicale Barese; il 5 gennaio prossimo salirà sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli con il suo spettacolo che doveva tenersi già l’ anno scorso, ma che era stato rinviato a causa del Covid.

Il cantautore e compositore ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale nello spettacolo “ A special night ” in cui darà nuovamente prova di quella cifra artistica eclettica e virtuosistica che lo ha fatto amare dalle platee italiane e straniere.

Sul palco sarà accompagnato da Gianluca Nanni alla batteria e Anders Ulrich al contrabbasso.

Ad impreziosire la serata la partecipazione speciale della cantautrice pop-jazz Simona Molinari, che duetterà sul palco con Raphael per un live ricco di grandi sorprese, come avvenuto nell’edizione del Festival di Sanremo del 2020.

Cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, Raphael dopo gli studi classici al Conservatorio ha sempre sperimentato diversi generi musicali, dando vita ad uno stile personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion. Una voce elegante, un musicista poliedrico, un talento cristallino.

Dalle tante partecipazioni a Sanremo, ai palchi dei principali festival europei, Raphael Gualazzi sa catturare il pubblico e portarlo nel suo mondo musicale raffinato e pop al tempo stesso.

Dal trionfo in Francia di “ Reality and Fantasy ” ( in vetta all’ airplay e alle classifiche digitali ) alla consacrazione all’ Eurovision Song Contest dove espugnò il secondo posto, Gualazzi non ha smesso di essere apprezzato dal pubblico di tutto il mondo, con importanti tour in Europa ma anche in Canada e in Giappone ( dove nel 2018 ha pubblicato “ Best of ”, una raccolta di successi ).

Cinque album all’ attivo ( Love Outside the Window – 2005, Reality and Fantasy – 2011, Happy Mistake – 2013, Love Life Peace – 2016, Ho un piano – 2020 ) e tre Ep in Italia ( sempre con la Sugar ), pubblicati in tutto il mondo.

Simona Molinari è una delle grandi voci della nuova generazione jazz e swing italiana.

La cantautrice negli anni ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale tra i quali Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore,

Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz.

Naturalmente tutti i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data del concerto.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 infotel 080/5211908 ed on-line sul sito www.cameratamusicalebarese.it.