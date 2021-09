I ragazzi dopo un anno e mezzo di stallo, torneranno tra meno di due settimane a scuola, riprendendo a frequentare le lezioni in classe, indispensabili per un apprendimento efficace ed una formazione adeguata e proficua.

Preoccupazione dei genitori legate, in particolar modo, ai potenziali rischi di contagio sui “ limitati ” mezzi di trasporto a disposizione. Questi, già carenti quantitativamente in epoca ante – covid, mal si conciliano con le norme attinenti il distanziamento e le altre misure di prevenzione del contagio.

Orari e modalità di accesso contingentate spesso, non coincidono con gli orari delle corse. La necessità, tanto auspicata, di rientrare a scuola, si scontra sovente con l’ interrogativo in merito alle condizioni offerte, se siano o non siano in grado di garantirci un rientro in piena sicurezza.

E’ necessario adottare misure atte a garantire e tutelare il diritto alla salute ed il diritto allo studio. Per garantire che il trasporto pubblico ritorni ad essere uno dei settori chiave dell’ economia del Paese, è necessario identificare delle soluzioni per rendere il sistema efficiente e in grado di soddisfare la mobilità dei cittadini, rispettando le norme per limitare la diffusione del virus.

L’ angoscia scaturisce dal pensiero di dover fruire, dei mezzi di trasporto; inesorabile la congestione sugli autobus di linea ed altrettanto inesorabile sarà la compromissione di tutti quelli accorgimenti posti in essere, con grande sacrificio, a scuola e nella vita sociale in genere, volti a contrastare il diffondersi del SARS-COV2.

Gli studenti non vogliono più avere paura di salire su un autobus ed essere contagiati perché tutti i posti sono occupati o, peggio ancora, perché si supera il limite massimo della capienza. Per questo, risulta fondamentale analizzare l’ evoluzione della domanda di trasporto, in relazione alla variazione dell’offerta dei servizi di trasporto collettivo.

– Cosa sta facendo il Governo in merito?

Il Governo sta studiando la resilienza del sistema del trasporto pubblico in rapporto al periodo di lockdown e attuale, cercando di recuperare le condizioni di normale operatività, per assicurare la continuità degli spostamenti degli utenti. Solo in questo modo, sarà possibile fornire soluzioni di supporto agli attori locali e alle aziende di trasporto passeggeri, per indirizzare in maniera appropriata le risorse verso interventi che garantiscano una gestione efficace e un incremento della resilienza del settore.

I trasporti forniscono un contributo fondamentale all’ economia e alla società, perchè favoriscono la crescita e

l’ occupazione , assicurando uno sviluppo sostenibile. Il servizio trasporti fornisce servizi non immagazzinabili , di conseguenza la pandemia ha prodotto impatti significativi su di esso. Per garantire che il trasporto pubblico ritorni ad essere uno dei settori chiave dell’ economia del Paese, il Governo sta identificando delle soluzioni per rendere il sistema efficiente e in grado di soddisfare la mobilità dei cittadini, rispettando le norme per limitare la diffusione del virus, analizzando l’ evoluzione della domanda di trasporto, in relazione alla variazione dell’ offerta dei servizi di trasporto collettivo.

Per le scuole si lavora per raccordare gli orari delle attività didattiche con quelli del TPL. Nelle linee guida si sta cercando di aumentare specie nelle ore di punta il numero delle corse e modulare gli orari di lavoro e scuola in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, onde evitare picchi di utilizzo dei mezzi.

Massimo Maiorano Delegato del Sindaco Antonio Decaro alla Qualità dei Servizi di Trasporto:

” I genitori chiedono un SERVIZIO IN SICUREZZA CASA – SCUOLA – CASA degli alunni/studenti. La riapertura delle scuole è una priorità. E’ necessario ridurre l’ impatto degli spostamenti, aumentando il numero delle corse e differenziando gli orari di entrata e di uscita da scuola in modo da evitare assembramenti.

In questo modo, sarà possibile fornire soluzioni di supporto agli studenti e alle aziende di trasporto passeggeri, per indirizzare in maniera appropriata le risorse verso interventi che garantiscono una gestione efficace e un incremento della resilienza del settore ” .

Francesca Branà