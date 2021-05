La violenza è un reato e in quanto tale deve essere denunciato. Per questo risultano fondamentali tutte le azioni volte ad accrescere la consapevolezza e ad aumentare la sensibilizzazione nella popolazione in generale, e in particolare tra le donne.

” Fare informazione, formazione e rete. Sono queste le macro aree su cui si sta lavorando non solo in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne ma sempre,durante tutto l’anno.

Stanno mettendo in campo strumenti informativi, tra cui un sito pensato come punto di riferimento per trovare i documenti e le indicazioni delle varie strutture attive sul territorio.

Prosegue poi l’attività di formazione portata avanti sul territorio. Le donne hanno combattuto con un altro nemico, il coronavirus.

Il lockdown ha reso ancora più difficile per le donne chiedere aiuto e per questo è stata attuata una campagna di sostegno e sviluppo, una campagna mirata di comunicazione ” NON LAVARTENE LE MANI ” organizzata dal CAV e patrocinata dagli Enti afferenti al Piano di Zona Sociale da effettuarsi nei comuni di Altamura – Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini.

In particolare il progetto prevede l’istallazione presso gli esercizi commerciali e le farmacie – per un periodo di 60 giorni – di alcune colonnine porta-distributori di igienizzante per le mani, correlati di brochure informative sulle iniziative del Cav, numeri utili e di emergenza. Su questo fronte dobbiamo tenere alta l’attenzione e intensificare le azioni già messe in campo. E’ sempre costante la formazione agli operatori della rete antiviolenza che si occupano di violenza sulle donne.

La presentazione della campagna si terrà nella giornata di Giovedì 20 Maggio alle 19 in via telematica, tramite piattaforma Jitsi Meet, con il seguente :

Francesca Branà

