L’ Earth Day è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. Fu istituito nel 1970 a seguito di un gravissimo disastro ambientale causato da una fuoriuscita di petrolio a Santa Barbara in California. Coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo. Viene celebrato un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera, il 22 aprile.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2021 le Grotte di Castellana, celebrano l’ evento con un progetto di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali , con un’ iniziativa sui social ufficiali del noto sito carsico.

Da lunedì 12 a giovedì 22 aprile, per undici giorni consecutivi, immagini che raccontano il territorio al di sotto del quale si celano le caverne, mostrando le bellezze naturali in superficie, e quelle del sottosuolo, del complesso carsico con la sua misteriosa fauna, si alterneranno sulla pagina Facebook e il profilo Instagram dedicati alle Grotte di Castellana per mostrare la bellezza della Terra e allo stesso tempo, attirare l’attenzione su come adottare uno stile di vita più sostenibile e quindi attento a rispettare il pianeta che ci ospita, partendo dal presupposto che l’ambiente è sempre più in pericolo e, se non si mettono in atto stili di vita sostenibili, rischia di collassare con tutte le sue bellezze.

Il racconto per immagini culminerà proprio il 22 aprile con un video che veicolerà un messaggio incentrato sul rispetto e sostenibilità ambientale. Per spiegare, inoltre, come l’ecosistema carsico viene influenzato dall’ ambiente esterno e invitare quindi gli utenti a rispettare il pianeta e a compiere scelte sostenibili.

La decisione di utilizzare i social per sensibilizzare su questo tema, non soltanto è dettata dalle necessità del momento, ma punta anche a coinvolgere il maggior numero di utenti possibili – ha spiegato Victor Casulli, presidente della Grotte di Castellana srl .Sensibilizzare alla cura del nostro pianeta è importante anche per preservare e proteggere il nostro tesoro geologico”.

Sarà possibile seguire l’iniziativa visionando le pagine Facebook e Instagram delle Grotte di Castellana.

Francesca Branà

