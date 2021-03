Il 2021 è l’ anno del settecentenario della morte del Sommo poeta Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna, suo luogo d’ esilio, nella notte tra il 13 e 14 settembre del 1321.

Il 25 marzo tra gli eventi più importanti in programma, c’è il DanteDì, data che gli studiosi individuano come l’ inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia. Dal 2020 su proposta del Ministro Dario Franceschini, è stata istituita la Giornata Nazionale di Dante. Quest’ anno il DanteDì sarà ancora più speciale, per l’ occasione saranno organizzate iniziative in tutta Italia, anche se a distanza a causa dell’ emergenza sanitaria.

” Dalla Grave a riveder la luce ” è questo il titolo dell’ iniziativa targata Hell in the Cave.

Appuntamento giovedì 25 marzo online, quando sui canali social ufficiali della rappresentazione dell’Inferno di Dante ambientata nelle Grotte di Castellana (Ba) si completerà il percorso di narrazione, iniziato il 22 febbraio, sui personaggi dello spettacolo.

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00, un’ intera giornata sarà dedicata a Dante e allo spettacolo sensoriale che nasce da una suggestione e da un grande amore per la sua opera, in cui saranno mostrati spezzoni, anche inediti, e si scenderà nelle viscere della terra per conoscere Minosse, Ulisse, Beatrice e gli altri personaggi che fanno vivere

l’ Inferno dantesco nelle Grotte di Castellana, per poi tornare alla luce con una panoramica emozionante che dalla Grave riporterà in superficie. Tutti i video saranno trasmessi in prima visione sulla pagina Facebook di Hell in the Cave e sul profilo Instagram. Ulteriori notizie sull’ iniziativa e su Hell in the Cave sono disponibili sui canali social ufficiali dello spettacolo e su www.hellinthecave.it.

L’evento online è inserito nelle iniziative patrocinate dal Comitato per le celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri ed è realizzato da Grotte di Castellana e Aleph Theatre con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte.

“È con piacere che patrociniamo questo evento frutto di lungimiranza da parte degli organizzatori e che ci consente di essere presenti con le nostre bellezze carsiche e con il nostro territorio nella programmazione di iniziative di rilevanza culturale dedicata al Dantedì – ha commentato Vanni Sansonetti, assessore alla cultura del Comune di Castellana Grotte – In questo particolare periodo attività come questa rappresentano un segnale importante per un settore che ritengo strategico e che in questo momento è fortemente penalizzato. Non vediamo l’ora che si possa ritornare a vivere la cultura e gli spettacoli anche dal vivo.”

Francesca Branà

© 2021, francesca brana. Tutti i diritti riservati