Oggi vediamo un servizio come quello del 118 ben organizzato ed efficiente ma non è stato sempre così. Mentre gli ospedali hanno avuto un un’attenzione a migliorare le prestazioni e le strutture per un rapporto ottimale con il paziente, così non è stato per tutto quello che si riferiva all’urgenza del soccorso e soprattutto del coordinamento unico. Dapprima il soccorso delle emergenze fu assunto oltre che dalle Associazioni dl Pubblica assistenza anche dalla Croce Rossa e dalle Confraternite della Misericordia che oggi hanno un ruolo importante nella logistica degli ammalati come il trasporto di quelli non autosufficienti ed allettati. Negli anni ’90 si arrivò dopo numerosi eventi negativi alla formazione del numero unico ed alla nascita a Bologna del 118. Oggi in Puglia e soprattutto a Taranto, se abbiamo una ottima organizzazione di questo servizio, lo dobbiamo senza dubbio al dottor Balzanelli che dal 2001, si dedicò non solo a riorganizzarlo ma ad ottimizzarlo. Sono di pochi giorni fa le feroci critiche portate contro la Sanità Tarentina dal giornalista Mario Giordano , nella trasmissione da lui diretta su rete 4 “Fuori dal Coro”, imbastita su numerose denunce di pazienti e parenti sul trattamento negativo avuto presso l’Ospedale Moscati e soprattutto nel grande container allestito anche dal dottor Balzanelli , subito nei pressi della struttura Ospedaliera. Per meglio comprendere quello che è accaduto, abbiamo pensato di intervistare chi questa esperienza l’ha vissuta direttamente e che del virus si è anche ammalato.

Salve dottore, al di la della sua vita pubblica e professionale, mi accenna chi è Mario Balzanelli ?

sono un appassionato della vita, mi piace molto leggere, studiare, scrivere riflessioni, amo in particolare la poesia, la filosofia, le letterature orientali. Appena posso vado sul mare, davanti a cui ritrovo le energie per rigenerarmi. Adoro stare in famiglia, in particolare uscire giocare con i miei figli, Graziana, di 11 anni, Aldo e Sabina, gemelli, di 7 anni. Mi piace molto passeggiare, andare al cinema, privilegio i film comici, storici e di avventura.

Sono credente. Ho una visione cristiana della vita. Tifo Inter. Ho una vera e propria passione per la cucina pugliese e romana. Tra i miei piatti preferiti spaghetti con le sarde, riso patate e cozze, orecchiette integrali con il ragù di carne, la carbonara, le braciole, il pesce San Pietro.

DA QUANTO TEMPO DIRIGE IL 118 ?

Ho progettato il Sistema 118 della provincia di Taranto nel 2001. Dal novembre 2009 sono il Direttore del Sistema, quale vincitore di concorso.

COME RAPPRESENTANTE SIS (SOCIETà ITALIANA SISTEMA 118), RICONOSCE CHE ESISTEVANO GIà DELLE CRITICITà PRE COVID NELLE STRUTTURE SANITARIE TARENTINE E NELLA ASSISTENZA DOMICILIARE ?

la SIS 118 a marzo 2020 ha varato specifiche linee di indirizzo in tema di strategia di contrasto alla COVID-19 nel contesto dei profili specifici di competenza del Sistema, inviate al Ministero della Salute, al Consiglio Superiore di Sanità ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo ritenuto, in particolare, necessario evidenziare – immediatamente – al Ministro della Salute Speranza la “criticità centrale” dei Sistemi 118 correlata all’aumentato – oggettivo – fabbisogno di risorse, in quanto a mezzi e a personale medico-infermieristico, ed alla contestuale necessità di individuare strategie efficaci per la gestione più appropriata del paziente COVID-19 relato (sospetto/conclamato) “in attesa” della presa in carico dei pazienti da parte delle competenti Unità Operative ospedaliere, al fine di evitare che gli stessi, perdendo tempo prezioso, potessero deteriorarsi, a livello respiratorio, in seguito ad interminabili ore di attesa. Qui a Taranto si è varato, al riguardo, modulo organizzativo inedito di struttura recettiva intermedia, individuato, presso il Presidio ospedaliero Moscati, in un container di Terapia Intensiva ed in auditorium riconfigurato come una Medicina di Urgenza ospedaliera (sistema di areazione a pressione negativa, tubazioni specifiche per il trasporto di gas elettromedicali ad alto flusso, dotazione di monitor multiparametrico più ventilatore ad elevate prestazioni per ciascun letto tecnico). Questo modulo organizzativo, a gestione 118 e ospedaliera multidisciplinare integrata, mediante supporto specialistico infettivologico, pneumologico, intensivistico h 24, ha dato risultati assolutamente significativi in quanto a bassissima percentuale di mortalità rispetto ai parametri documentati a livello nazionale. Tale profonda “innovazione gestionale” sarà oggetto, corredata di tutta la documentazione afferente, di prossima presentazione al Ministro della Salute ed alla comunità scientifica, nazionale ed internazionale.

COM’è STATO IL CONTRACCOLPO DELL’ARRIVO REPENTINO DEL COVID ANCHE IN PUGLIA ?

Ci siamo resi conto da subito della natura, assolutamente atipica, inedita, del decorso clinico della COVID-19. Patologia infida, caratterizzata, nelle forme cliniche di maggiore gravità, da una azione lesiva nascosta che occlude in silenzio i piccoli vasi sanguigni (il microcircolo) dell’organismo, determinando progressiva grave riduzione della disponibilità di ossigeno a livello degli organi vitali e dell’organismo in generale (ipossia silente). Da qui la necessità clinica di anticipare, il più possibile, il momento diagnostico e terapeutico “mirato”.

CHE RISVOLTI HA AVUTO IL COVID SU DI LEI E SUL SUO PERSONALE ?

Il Sistema 118, in tutta Italia, vede oggi operatori stremati, provati, preoccupati e molto delusi. Il Sistema è da un anno sotto una continua, e – con le nuove varianti mutate del virus – incalzante progressiva pressione. Ho contratto in servizio una forma severa di polmonite bilaterale, egregiamente curata dai colleghi pneumologhi della Terapia Intensiva Respiratoria del Moscati, che ringrazio di cuore, a partire dal direttore, il Dott. Giancarlo D’Alagni. Ho vissuto, quindi, tutte le dimensioni psicologiche di “relazione” con la COVID-19: in qualità di medico di emergenza operativo sul campo, di direttore del Sistema 118, di presidente nazionale della SIS 118, di ammalato costretto a stare attaccato ad un ventilatore per respirare, di persona colpita da gravissimo lutto familiare, per aver perso, un mese e mezzo dopo la mia dimissione ospedaliera, la mia amatissima madre. La COVID-19 può uccidere, inesorabilmente, anche indipendentemente da tutti i nostri più imponenti sforzi. Questo ho imparato. Andrebbe, inoltre, approfondita, e molto meglio affrontata, la questione del “Long Covid”, o altrimenti definita “sindrome post COVID”, che è letteralmente devastante. Dopo la mia dimissione dall’ospedale ho verificato la presenza di atrofia muscolare e di astenia marcata, impensabile, completamente sconosciuta. Nei primi giorni, anche alzarmi da una sedia mi pesava moltissimo.

COME HA REAGITO ALLA LUCE DEL SERVIZIO DI MARIO GIORDANO A “FUORI DAL CORO” ?

Ho inviato, per il tramite del mio legale, una lettera di diffida.

COME SI EVOLVERà, ANCHE SENZA SFERA DI CRISTALLO, IL COVID ALLA LUCE DELLE VARIANTI, SUD AFRICA E BRASILIANA CHE SONO RESISTENTI AL VACCINO ?

I Coronavirus mutano continuamente. I vaccini sono una risposta fondamentale e determinante nella strategia di contrasto della pandemia. Ma potrebbero, con elevata fascia di probabilità, non bastare. E’ necessario sviluppare altre armi, che – sinergicamente – possano “annientare il nemico”, quali nuovi antivirali, gli anticorpi monoclonali, il plasma eterologo, e – a nostro parere della SIS 118 – le staminali.

SECONDO LEI COME SI EVOLVERà ?

Rinforzare consapevolezza e strategia di prevenzione. Evitare, anche se vaccinati, di cadere nella trappola di sentirsi al sicuro. Potrebbe essere letale. Dotare gli anziani di saturimetri e affidare l’interpretazione giornaliera dei dati al medico di medicina generale e, se improvvisamente al di sotto di valori “critici”, del medico delle Centrale Operativa 118, disponibile h 24. Utilizzare, in aggiunta alle mascherine, la visiera anti – droplets. Ascoltare, a livello governativo e ministeriale, gli esperti che vivono ogni giorno la COVID-19 in prima linea e non nei salotti televisivi.

Mario Balzanelli

Presidente Nazionale Società Italiana Sistema 118 (SIS 118)

Riconosco che questa intervista è stata data con il cuore, anzi meglio, con l’anima dal dott. Balzanelli. Da tempo lui e tutti i medici ed infermieri sono sottoposti ad un bombardamento mediatico ed ancora peggio da parte dei parenti, come mai verificatosi nel nostro Paese. Un Primario con cui lavorai, un giorno mi disse : “ricordati che chi va per mare si bagna”. Quelli che non sono abituati a far mai nulla state sicuri, resteranno asciutti !

22/2/2021 Dott. Giuseppe Varlaro

