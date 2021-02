Un microscopico virus ha svelato a noi umani tutta la nostra impermanenza, provandoci della sensazione di essere padroni del creato. L’ umanità nel tempo della pandemia è in presa ad uno shock.

La città globalizzata che abbiamo costruito si trova di fronte a una minaccia più ostica di come la avevamo immaginata, legata alla umana capacità di innovazione tecnologica ed economica. Dalla riduzione del pendolarismo quotidiano alla trasformazione del nostro rapporto con il cibo, il Covid – 19 sta già cambiando il nostro mondo e per certi versi sembra destinato a migliorarlo. Pur essendo enormemente dirompenti e dolorose, le crisi alimentano invariabilmente anche l’ emergere di grandi obiettivi comuni, di solidarietà , di creatività e di sperimentazione di novità. La mobilità si è dovuta adeguare ai mutevoli cambiamenti del Covid – 19, è destinata a diventare sempre più complicata, come sostengono i cittadini-utenti. La parola d’ ordine è Distanza, e si è fatto e si continua a fare di tutto per mantenerla tra una persona e l’ altra, ma molto sarà lasciato anche alla responsabilità del cittadino. L’ unica arma di argine al virus è il distanziamento fisico.

Il trasporto sui mezzi pubblici è sicuramente il più esposto a rischi di contagio, ed è per questo motivo che si è posta maggiore attenzione alla regolamentazione, garantito il flusso separato di utenti in ingresso e uscita, cioè uscite opposte per la salita e discesa dal mezzo.

L’ INTERVISTA A MASSIMO MAIORANO Delegato del Sindaco alla Qualità dei Servizi di Trasporto del Comune di Bari.

Massimo Maiorano fa il punto sulla Sicurezza e le modalità attuali, soprattutto racconta alla nostra redazione PugliaPress come possiamo fruire dei mezzi pubblici quali treni e autobus ai tempi del Covid – 19.

Massimo Maiorano quali sono le parole d’ ordine per viaggiare sui mezzi pubblici?

E’ in atto un confronto con il Governo per trovare una soluzione in grado di coniugare l’ aumento dei passeggeri con il rispetto delle norme di sicurezza, anche con ipotesi innovative, come la differenziazione degli orari per limitare gli assembramenti sui mezzi pubblici. La parola d’ ordine è distanziamento tra le persone, igiene e uso delle mascherine. In altre parole, responsabilità individuale e rispetto delle regole di sicurezza, rappresentano il filo conduttore di tutte le azioni messe in campo dalla Regione Puglia per superare l’ emergenza. In questo momento è fondamentale la collaborazione di tutti ed è necessario continuare ad avere comportamenti sicuri, mantenendo le giuste distanze. Dall’ inizio dell’ emergenza tutti i mezzi sono stati sottoposti ai processi di sanificazione previsti dai protocolli. Da parte delle Aziende di trasporto pubblico, ogni giorno vengono garantite le operazioni necessarie per la sicurezza dei passeggeri e operatori, a cominciare dai controlli per evitare il sovraffollamento di treni o bus, fino alla pulizia. Ci stiamo preoccupando di garantire un servizio maggiore rispetto ai passeggeri proprio per garantire un basso affollamento dei mezzi e il distanziamento dei viaggiatori.

Massimo Maiorano cosa non sarà mai più come prima per chi prende un treno o un bus e quali saranno gli effetti positivi in termini di pratiche di sicurezza e qualità dei trasporti?

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, sicurezza e qualità dei mezzi, sono da sempre una priorità della regione per migliorare e rendere più efficiente il servizio, anche se mi auguro di tornare presto a condizioni di vita normali, cedo che mantenere l’ attenzione sull’ igienizzazione sarà importante anche dopo la fine dell’ emergenza. Durante l’ emergenza e quotidianamente facciamo incontri, aprendo tavoli di confronto con le aziende e i rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti per dare le risposte necessarie e offrire un servizio adeguato e sicuro. Abbiamo sempre lavorato cercando di pensare ai bisogni di tutti e garantire le indispensabili condizioni di sicurezza per passeggeri e lavoratori.

Meno posti a sedere, meno biglietti venduti: andremo incontro ad un aumento dei prezzi?

Assolutamente no, non è possibile pensare di far pagare questa crisi alle famiglie e ai lavoratori già provati da mesi di sacrifici. Gli effetti del lockdown sono stati pesanti per tutti, anche le aziende di trasporto pubblico ne hanno risentito con un calo dei passeggeri, dovendo comunque garantire i servizi di trasporto per consentire lo spostamento delle persone che svolgono servizi essenziali, si pensi ai lavoratori della sanità, forze dell’ ordine e a tutte quelle categorie che non si sono mai fermate. Il nostro obiettivo è quello di creare le condizioni migliori e agevoli per garantire tranquillità a studenti e famiglie e la possibilità di muoversi in sicurezza, anche con ipotesi appunto innovative, come la differenziazione degli orari, scaglionando i turni di lavoro in modo che le fabbriche e gli uffici non diventino troppo affollati, riducendo il traffico nelle ore di punta con la decrescita del pendolarismo da e verso il luogo di lavoro di moltissime persone che si spostano negli stessi orari.

Massimo Maiorano cos’è cambiato nei trasporti?

I trasporti sono stati rimodulati perchè sono cambiate le abitudini della società. E’ stata data da una parte la responsabilità individuale e rispetto delle prescrizioni da parte degli utenti, dall’ altra gli Enti di Governo e le Aziende di Trasporto devono mettere a disposizione mezzi idonei e sufficienti alla domanda di mobilità che c’è.

Massimo Maiorano dal 22 gennaio 2021 l’ Azienda Cotrap ha lanciato un nuovo sistema di prenotazione on-line del viaggio e a partire dal 22 febbraio 2021 gli utenti non hanno più avuto la possibilità di acquistare biglietti di corsa semplice presso i punti vendita convenzionati in quanto l’ unico canale di acquisto resta il sito www.cotrap.it Molte Associazioni dei Consumatori si stanno mobilitando affinchè l’ azienda riveda la scelta adottata e garantisca a tutti l’ accesso alla mobilità. Cosa pensa in merito a quello che sta accadendo?

L’ introduzione di questo nuovo sistema di prenotazione online garantirà condizioni di maggiore sicurezza a bordo. Potrà consentire una gestione accurata dello stato di riempimento dei mezzi, affinchè all’ interno di ogni autobus non venga superato l’ indice di riempimento massimo consentito ( attualmente il 50% ) dalla vigente normativa. Diventa indispensabile conoscere analiticamente il tracciamento dei viaggiatori presenti, al fine di evitare un sovrannumero di passeggeri. Sarà data priorità di salita a bordo fino al raggiungimento della soglia massima dei posti disponibili, a coloro che avranno prenotato sul sito www.cotrap.it Chi non ha proceduto ad effettuare la prenotazione rischierà di non essere ammesso a bordo, pur in possesso del titolo di viaggio.

Maiorano è inaccettabile che i passeggeri della Sita – Cotrap siano costretti all’ acquisto dei biglietti esclusivamente on-line. E’ una decisione che lede il diritto alla mobilità dei passeggeri. Gli utenti impossibilitati o svantaggiati per età, salute o condizione all’ acquisto online, resteranno appiedati?

Assolutamente no, gli utenti potranno rivolgersi alle agenzie convenzionate che effettueranno il pagamento mediante i canali elettronici consentiti dal sistema. E’ una scelta presentata come recepimento di disposizioni normative nazionali o di indicazioni di contenimento della pandemia. L’ azienda necessita di poter conoscere preventivamente il numero di passeggeri e per evitare che a bordo dei mezzi si creino condizioni non conformi. Non è stato leso alcun diritto d’ accesso alla mobilità, bensì sono state adottate tutte le misure di sicurezza con ipotesi appunto innovative.

Per superare questa situazione e limitare le doglianze da parte degli utenti, proporrei un accordo fattibile: formare una convenzione tra azienda e punti vendita convenzionati , per coloro che non hanno la possibilità di procedere con i propri dispositivi.

Massimo Maiorano nell’ osservanza tassativa di una temporanea riduzione della capienza degli autobus, non sarebbe stato più semplice intensificare il servizio con l’ aumento delle corse?

Purtroppo non è semplice aumentare le corse, bisognerebbe adattarsi, importante è il ruolo innovativo della transizione digitale nella mobilità.

Il Next Generation EU potrebbe rappresentare la svolta per il trasporto. E’ importante riflettere su ciò che la pandemia da Covid – 19 ha insegnato in termini di tutela del benessere personale, sociale, ambientale e non dimenticarci la lezione per il futuro che ci attende.

Ringraziamo Massimo Maiorano Delegato alla Qualità dei Servizi di Trasporto del Comune di Bari per la sua disponibilità a rilasciarci la sua testimonianza, auspicando che questo periodo, possa rivoluzionare anche il settore trasporti salvaguardando il bene più prezioso: la Salute.

Francesca Branà

