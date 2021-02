La Costituzione attribuisce l’ aggettivo fondamentale ad un solo diritto, il Diritto alla salute.

La salute quindi, costituisce la base dei diritti fondamentali dell’ individuo. La riforma del titolo V della Costituzione, ha demandato alle Regioni il compito di garantire le prestazioni sanitarie.

Come ha esercitato la Regione Puglia tale competenza?

Lo Stato di diritto nel tempo del Coronavirus è messo a dura prova, ma è proprio in queste situazioni che si misura la sua forza. Noi pugliesi vogliamo che tale diritto sia esercitato e si manifesti negli ospedali e presidi sanitari, che venga tutelata l’ assistenza sanitaria a tutela dei malati.

La Regione Puglia ha preso consapevolezza dell’ effettività del diritto fondamentale alla salute, esercitando in maniera virtuosa il suo compito, costruendo l’ Ospedale in Fiera.

L’ Ospedale Fiera è stato realizzato per essere un paracadute d’ emergenza e rientra tra le strutture, richieste dal Governo, per l’ incremento delle terapie intensive sul piano nazionale anti – Covid. Come tutti i poli realizzati a tale scopo, costituisce un’ ulteriore sicurezza per un’ eventuale terza ondata. E mentre il paese si chiede, con il fiato sospeso, trepidante e con un fil di fiato cosa sarà del proprio futuro, e rimembrando ” Quel tempo della nostra vita mortale ” , a Bari il nuovo ospedale Covid in Fiera del Levante è pronto, non è stato creato un lazzaretto ma un vero e proprio ospedale specialistico, ideato nel rispetto del paziente e di tutti gli operatori sanitari per assicurare un’ assistenza ottimale per le esigenze dei cittadini. Un Ospedale che rappresenterà la battaglia vinta sul Covid – 19.

La Procura di Bari ha aperto un’indagine coordinata dal Procuratore aggiunto Alessio Coccioli per appurare la regolarità delle procedure, non si prefigura alcuna ipotesi di reato.

Quanto è costato tutto ciò?

Non un calcolo definitivo dei soldi spesi che IPSE DIXIT , sarà possibile dopo che saranno ultimati tutti gli accertamenti da parte della Gdf e carabinieri del Nas , dopo l’ acquisizione della documentazione relativa alla procedura di affidamento dei lavori e ai costi di realizzazione. La Regione ha diffuso i primi dati.

Il costo dagli iniziali 8,5 milioni previsti dalle gare d’ appalto, è lievitato a 17,5 milioni di euro per un costo di 112 mila euro a posto letto. Il motivo è collegato a cinque ordini di servizio emessi dalla direzione dei lavori in corso d’opera per completare la struttura per la realizzazione di due sale operatorie completamente attrezzate, un’ apparecchiatura TAC a corredo, laboratorio di analisi.

E’ un luogo multifunzionale, dove sono insieme terapie intensive e area medica con l’ obiettivo di gestire tutti i gradi della gravità della malattia: reparto di infettivologia, pneumatologia, di medicina, di terapia intensiva e sub intensiva. Un costo finale in linea con quello di strutture ospedaliere con le medesime caratteristiche.

La struttura è stata realizzata in 45 giorni in 3 padiglioni della Fiera e mette a disposizione 152 posti di terapia intensiva. Secondo il Dirigente della Protezione Civile pugliese, Mario Lerario, il motivo della lievitazione dei costi, sarebbe collegato all’ aggiunta di 5 ordini di servizio, rispetto al programma iniziale. Ulteriori 160 posti per la terapia intensiva, che si aggiungono alla rete già esistente. Era necessario potenziare i posti letto nonostante i 2500 già disponibili.

L’ inizio dei lavori è stato lo scorso 1 dicembre : ad oggi sono state 8.500 le giornate lavorate, con punte di presenza sul cantiere di 266 uomini al giorno, 40 ditte impegnate per 10 reparti su 15 metri quadrati.

In pochissime settimane la Puglia ha realizzato una infrastruttura sanitaria fondamentale con altissimi standard qualitativi. Gli operatori potranno lavorare in ampi spazi con lle apparecchiature più sofisticate, ottimizzando l’ assistenza, passando dai pazienti meno gravi ai pazienti più gravi. Un passo avanti per far ripartire in sicurezza l’ assistenza No Covid in Puglia. L’ ospedale Covid è fortemente integrato con il Policlinico di Bari e con gli ospedali dell’ area metropolitana. Si sono aggiudicate le gare d’ appalto due aziende altamurane, la COBAR e la OXYGEN.

Si è sperato che da questa drammatica esperienza, potesse nascere un nuovo modo di vivere lo stato di diritto e dei diritti, soprattutto del diritto più importante, quello alla salute.

Art 32 Cost recita : ” La Repubblica tutela la Salute come fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento se non per disposizione di legge”.

Francesca branà

© 2021, francesca brana. Tutti i diritti riservati