Andrea Ubbiali ha fatto del suo stile un linguaggio chiaro, riconoscibile, inimitabile e indimenticabile che sta segnando la storia della moda, lavorando attivamente all’ affermazione del Made in Italy ed affermandosi nell’ attuale Fashion System.

Con maestria ed estro ha cucito e continua a cucire abiti, maestro della stoffa, delle cromie e di uno stile inimitabile. La creatività è nata quando è nato lui, la creatività è talento. Si nasce con il talento, non c’è nessuna scuola che ti insegna la creatività, a disegnare bene si, ma lo stile no. E’ una cosa innata che nasce dentro di te e con te. Capace, competente e attento alla clientela più efficiente che vuole capi sartoriali, inimitabili e dotati di raffinatezza.

Andrea Ubbiali è un ragazzo intelligente, irriverente, con la battuta pronta e idee chiare. Le sue parole chiave:

Timeless, ovvero senza tempo; Solida, fatta di sostanza e non di piccoli effetti sensazionali; Powerful, una moda pensata davvero per dare potere alla donna; Femminilità, coscienza del proprio potere

Un intellettuale dello stile, genio delle sue creazioni e artista a tutto tondo, che grazie alla sua creatività, riesce a dar vita alla materia più semplice come il tessuto, elargendo un’ anima e stile senza tempo formando così la filosofia del bel vestire.

Oggi si parla di moda e non di stile, perchè quello no c’è quasi più. La rovina è il consumismo, la velocità, devi fare in modo che tutto sia veloce, pronto ed immediato che porta al trionfo della volgarità, dell’ uguaglianza e dell’ omologazione.

Dopo il calo del 2020 dovuto all’ impatto del Covid – 19, le vendite del settore dei beni di lusso, stanno registrando una ripresa più rapida e robusta. Il 70% degli investitori sta continuando ad investire nel mercato del lusso, che vede abbigliamento e accessori, cosmetica e profumi e il lusso digitale come i settori più attraenti.

Lo chiediamo ad Andrea Ubbiali che si racconta con un’ intervista a PugliaPress tra ispirazioni, progetti futuri, celebrities ed il suo amore per Milano, capitale indiscussa della moda.

Di Andrea colpisce l’ allegria, la serenità e l’ umiltà con cui affronta la nostra intervista, Siamo in Italia dopotutto, questo è il Bel Paese, ma per gli stilisti e i designer è una lotta quotidiana, difficoltà e spese sono all’ ordine del giorno, ma lui non si scoraggia, e a dargli ragione ci sono i capi, splendidi, dal mood con tocco d’ innovazione, insomma Andrea è l’ essenza della sartorialità e la passione che mette in ogni singolo capo d’ abbigliamento, è palese. Ad oggi Andrea può vantare un curriculum di tutto rispetto, riuscendo ad affermarsi nel mondo della moda.

Chi è Andrea Ubbiali?

Andrea Ubbiali è lo stylist dei Vip e volto emergente della televisione, famoso blogger di moda e make-up artist classe 1985, stilista di noti programmi televisivi pugliesi e non.

Tom Ford ha dichiarato che quello dello stilista è un mestiere di egocentrici maniaci, perchè lo stilista impone al mondo la propria visione attraverso lo stile. Andrea si ritrova in questa dichiarazione?

No, non mi ritrovo perchè non ho mai imposto nulla alle mie clienti, semplicemente difronte a donne che non hanno idee precise su quello che vogliono, il mio compito è quello di saperle valorizzare. Se una donna è ” Normale “, con i miei abiti voglio renderla bella e farla sentire bellissima. Molte volte un abito ” Ictu Oculi ” può risultare facile e lineare ma dandogli un taglio preciso, un’ appropriata proporzione e il giusto spacco nei punti opportuni, il gioco è fatto: è come se il capo prendesse vita sul corpo della mia cliente.

Andrea che cosa significa essere Fashion e alla moda secondo te?

Secondo me essere alla moda rappresenta e significa decidere ” da che parte stare “, quindi decidere di seguire una corrente di tendenza piuttosto che un’ altra, riguarda insomma le scelte e le decisioni da prendere.

Quando ha scoperto di voler fare lo stilista?

A dir la verità non c’è stato un momento preciso della mia vita in cui ho scelto di fare lo stilista. E’ nato quasi tutto automaticamente. Ho avuto sin da bambino una forte passione per la moda, poi dal dare consigli ad amiche e conoscenti, sono passato a creare la mia linea di moda con la quale vesto molti volti noti della TV italiana e internazionale, capi disegnati e realizzati esclusivamente per lo star system televisivo, caratteristica che ha consacrato Andrea al mondo patinato della TV.

Da cosa trae maggiormente ispirazione per le sue collezioni?

L’ ispirazione è spontanea, non nasce da un ragionamento, nasce dalle emozioni che ricevo, dei luoghi che visito, dai libri che leggo e dalle persone che incontro, però prendo spunto anche dalle sfilate, da altri stilisti e su ciò che piace a me e alle mie clienti.

Come descriverebbe la ” Donna ” per cui disegna?

Una donna raffinata e glamour che mixa perfettamente il fascino contemporaneo con l’ eleganza delle donne anni ’90 – 2000. Una donna con un concetto di seduzione e femminilità: ” Donna nella mente e femmina nell’ anima “. Non amo la moda che deforma il corpo, sono fautore del concetto di donna del grande stilista Versace e Valentino, sono per le giuste proporzioni, scoprirle per non renderle ridicole, basta valorizzare la donna in base al proprio fisico.

Qual è il particolare nell’ abbigliamento che fa la differenza?

Indubbiamente la qualità, sapere qual è il tuo stile ed essergli fedele.

Il mio guru è Valentino con il concetto di eleganza senza tempo. Sono un divoratore di riviste e canali moda, musica classica e gossip e da blog a fashion blogger posso dire che le variazioni sono l’ elaborazione di tutti gli stimoli visivi ed audiovisivi. L’ ispirazione per me risiede in qualcosa, sia essa un quadro, una foro, un film o una canzone. Per me la musica costituisce l’ essenza del mio operato perchè mi permette di immaginare e sublimare la direzione che voglio dare ad una creazione e mi carica di attesa del risultato finale cui poi sarà la cornice.

Qual è la sfida più importante per il mondo della moda in questo momento storico?

Non uscire dagli schemi della bellezza, fare abiti di gusto e consigliare le persone per il meglio, per soddisfare le clienti e renderle sicure di sè. I miei abiti sono senza tempo, hanno tessuti bellissimi e linee eleganti, possono essere utilizzati anche a distanza di anni, sono sempre attuali e particolari nel dettagli. Mi lascio ispirare dai colori e dalle stoffe come seta, toulle, seta stampata con cromie di colori, lana cotta, alterno a fibre naturali quelle sintetiche. Il mio è un atto creativo puro, l’ eleganza per me dev’ essere sottile, studiata nel dettaglio e mai appariscente, deve farsi notare ma non deve suscitare stupore. Il cuore del mio lavoro è l’ atelier.

Andrea cosa dobbiamo aspettarci da te?

Sicuramente una grossa disponibilità verso un futuro più aperto a proposte alternative, purchè create con il cuore e sviluppate con serietà e competenza. Offro scelte per ogni occasione, dal mattino fino alla sera: linea prèt – a – porter, linea bimbo, alta moda sposa, linea mare, collezione intimo, una linea di gioielli, un libro autobiografico e un programma televisivo tutto mio.

Durante il lockdown ho deciso di puntare tutto sulle mascherine glamour , protettive e di alto livello, un accessorio oramai indispensabile e utile. Mascherine multicolori, traspiranti e lavabili in lavatrice fino a 60 gradi, resistenti e sicure.

In ballo ci sono altri progetti da sviluppare.

Salutiamo Andrea Ubbiali sognando di avere presto occasione per poter indossare uno dei suoi affascinanti abiti da sera o gioielli.

Francesca Branà

