Non bastavano i disastri provocati dal Covid e dal Governo. Per tener fede al detto “piove sul bagnato”, a far piovere sul nostro ex BEL PAESE, si sono aggiunte le dichiarazioni sulla magistratura, scritte a due mani dal direttore del Giornale Sallusti e da Palamara. Il noto magistrato, assurto agli onori della cronaca per essere stato scoperto con le “dita nella marmellata” sui favoritismi che si facevano nei concorsi a tutti i livelli, soprattutto agli alti vertici, per i posti di potere nella magistratura: posti riservati principalmente alla sinistra e soprattutto a chi militava in una delle cinque correnti dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), dove Magistratura Democratica (sinistra) ha sempre fatto la parte del leone. Palamara , obtorto collo, vistosi scoperto con le intercettazioni telefoniche, non ha potuto far altro che squarciare il velo dell’omertà che attanaglia il nostro Paese da anni e non ci permette di decollare come meriteremmo. Sì, perché la magistratura è uno dei pilastri in cui si fondano i valori etici e morali di una nazione. L’economia, l’ingovernabilità e l’instabilità, passano tutte attraverso le farraginosità e le lentezze nel giudizio, provocando nei cittadini e negli investitori esteri uno smarrimento e un’incapacità a guardare avanti e a investire da noi. Si parla da anni di avere una giustizia “giusta” e quasi tutti sapevano delle magagne che regnavano incontrastate in una casta chiusa a riccio, che non poteva essere scalfita da politici o gente comune, per la conseguente macchina del fango che si metteva in atto. Ma come si infiltrò la sinistra nella magistratura? La storiografia ufficiale ne ha parlato poco, quasi nulla. Ho appreso quello che vi sto per dire da un cancelliere che si trovò ad operare proprio negli anni dell’immediato dopoguerra. Dopo la sconfitta del fascismo ad opera delle truppe americane e, soprattutto, dopo una vera e propria guerra civile italiana, ci si ritrovò un Paese tutto da ricostruire. Non essendoci più magistrati a disposizione, se non quelli fascisti, i vincitori, comunisti, decisero di dare a molti avvocati di questa parte politica gli incarichi di magistrati, automaticamente. Ecco perché ci troviamo da tempo una magistratura di sinistra, che è stata spesso usata politicamente contro gli oppositori: l’inchiesta “Mani Pulite” contro Craxi, le persecuzioni contro Berlusconi (dello stesso Palamara) e da ultime contro Salvini, hanno avuto, in parte, questa genesi. Finché non si distruggerà Il cosiddetto “PENSIERO UNICO”, non solo all’interno della magistratura, ma in ogni ambito lavorativo produttivo, come la scuola, la sanità e i media, non si riuscirà ad avere una svolta e un decollo del nostro Paese. Esistono, quindi, tanti coperchi da scoperchiare, senza aver paura di trovarci la melma, sedimentata da molti, troppi, anni. Va a Palamara, anche se costretto, il merito di aver scoperchiato uno dei pentoloni più importanti, che solleveranno tanti altri coperchi: questo è quello che deve fare l’Italia, prima di anelare ad una ripresa valida, che coinvolga tutti i campi dell’amministrazione dello Stato e della riorganizzazione di tutti gli enti. Per tentare di capirci di più, ho intervistato un bravo e giovane avvocato di Taranto, di grande professionalità, che vuol rimanere nell’ombra.

Avvocato, perché la giustizia ha funzionato sempre in maniera stentata? Causa politica o gestionale?

Entrambe. Sicuramente vi è un problema organizzativo e di carenza del personale. La digitalizzazione sarebbe tornata utile, com’è tornata utile nel periodo della chiusura per il Covid, in quanto ha semplificato l’annoso problema Italiano della burocrazia, di cui anche la magistratura è infarcita. L’altro problema importante è quello di una carenza cronica, perniciosa, di personale. Pensate che un solo cancelliere deve seguire più di un giudice, e questo è tutto dire. Un tempo vi erano altre cause, legate ad un’intensa litigiosità e anche a reati penali. Da qualche tempo, con la crisi economica, giocoforza la litigiosità, per i costi legali, è diminuita. C’è una penuria di giudici, sia togati sia onorari, che devono rispondere a testa di circa 2000 cause da affrontare. Questa cosa è più evidente in Corte D’Appello, dove ci sono cause molto datate. Bisogna mettere in conto che comunque, prima di iniziare a trattare una causa, possono passare anche sette – otto mesi.

Ci sarebbero alcune modifiche che potrebbero velocizzare il sistema?

La digitalizzazione, certamente, “grazie” al Covid, ha aiutato molto a velocizzare le procedure, anche se gli avvocati e i giudici si sono dovuti sobbarcare un impegno maggiore per imparare le regole telematiche, con aggravi di costi anche per l’assunzione di personale specializzato.

I magistrati, come i medici, dovrebbero avere un’assicurazione privata in caso di errore?

Esiste già un’assicurazione. Secondo la legge, nel caso di dolo, cioè di un errore intenzionale grave, di colpa grave (un errore macroscopico) e di diniego di giustizia che possano danneggiare gravemente il cittadino coinvolto in giudizio, i giudici, dopo aver accertato che esistono uno di questi tre requisiti, sono condannati a pagare, oltre ad andare in procedimento presso il CSM.

Perché durante il Covid si sono interrotte per lungo tempo le udienze?

Dal momento in cui il Governo ha emanato i DPCM, chiudendo di fatto anche la giustizia, forse perché non ritenuta necessaria, si è verificato il blocco??. A parere di molti, il Ministro Bonafede è stato il Ministro alla Giustizia più incompetente della storia Italiana. Non prese nessuna posizione, accettando supinamente la chiusura. Tutti, comprese altre attività, abbiamo perso 1/3 del fatturato, comunque quelli che avevano un fatturato di meno di cinquantamila euro hanno avuto dei minimi ristori. La cosa per me scandalosa fu che chi comunque aveva una partita IVA, fatturando regolarmente, ebbe seicento euro una tantum, mentre chi non produceva nulla, volontariamente, ha percepito il reddito di cittadinanza regolarmente.

Cosa pensa delle divisioni delle carriere?

Sarebbe utile! Dovrebbero esserci due concorsi e organi differenti: uno dei pubblici ministeri (giudici dell’accusa) e uno dei giudici giudicanti. Questo produrrebbe una giustizia più equa.

Alla luce delle esternazioni del giudice Palamara, pone speranze nella ripresa di una giustizia più meritocratica per i magistrati?

Palamara non ha certo scoperto l’acqua calda e non è certo piacevole sentire quello che ha denunciato. Non sono comunque in grado di stabilire, dove tutto questo porterà. Esula dalla domanda e soprattutto dai magistrati, ma il problema attuale di noi avvocati risiede nel mancato pagamento delle parcelle e nessuno si è mai incaricato di risolvere questo, mi riferisco alla politica. Tu vai dal medico e lo paghi subito, perché dall’avvocato no?

La ringrazio per avermi concesso questa intervista .

Mi viene in mente la frase di un grande corridore ciclistico come Bartali che diceva “l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare” e credo di non errare se dico che questo è un sentimento comune nell’animo della gente. Si deve toccare necessariamente il fondo per risorgere come “l’Araba infelice”.

Taranto 5/2/2021 Dott. Giuseppe Varlaro

