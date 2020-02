TARANTO – 1 arresto, 5 denunce in stato di libertà, 6 persone segnalate per uso di stupefacenti, sanzioni amministrative e numerose contestazioni per le violazioni al C.D.S. sono il risultato di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Taranto nel quartiere Tamburi.

Il militari nel corso delle attività hanno:

– tratto in arresto, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un incensurato 28 enne tarantino, trovato in possesso di un involucro contenente 50 gr di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché di un bilancino di precisione e della somma in contanti di 2.100 euro, sottoposta a sequestro, in quanto ritenuta provento dell’attività illecita;

– denunciato in stato di libertà 2 soggetti per evasione dagli arresti domiciliari, 2 per furto di energia elettrica e 1 per porto illegale di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un tirapugni in ferro;

– controllato diversi circoli privati, durante i quali sono state rinvenute e sequestrate 6 slot non autorizzate e non allacciate alla rete dei giochi telematici, con la conseguente contestazione delle relative violazioni amministrative.

Nel medesimo contesto, sono state:

– segnalate 6 persone alla Prefettura di Taranto per uso personale di sostanze stupefacenti;

– elevate numerose infrazioni al codice della strada, con particolare riguardo al mancato uso delle cinture e del casco di protezione.

