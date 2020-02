Precisa come un orologio svizzero, arriva la sconfitta esterna, conseguente a quella patita in casa. Un cliché che va in onda, per il Taranto, dall’inizio di stagione. Solo dopo la sconfitta in casa col Brindisi, all’inzio del campionato, c’era stata una vittoria, a Casarano per la precisione. Poi, sempre repliche negative.

Ad Altamura, anche la prestazione fra le peggiori del campionato. Simile alla sconfitta di Fasano, anche nel risultato: 2-0.

Cronaca. Primo tempo: al 4’ Allegrini atterra Pollidori e dal dischetto, Siclari, un ex, fa gol. Al 32’ raddoppio dell’Altamura. Di testa, è Gambuzza a mettere in rete. Al 42’, rosso per Allegrini.

Del secondo tempo, nulla di concreto da segnalare, un Altamura che controlla, un Taranto sulla difensiva, piuttosto rassegnato.

Domenica 23 febbraio, allo Iacovone, ci sarà il match che doveva essere la svolta, dai conti fatti in sala stmpa, più volte, dagli addetti ai lavori. Arriva la capolista Bitonto, oggi fermata dal Cerignola, in casa.

In chiave paly-off, l’unica nota positiva, se così si può dire, la sconfitta contemporanea del Casarano che lascia i rossoblù al quinto posto.

Intanto, il Taranto torna in silenzio stampa (che novità). Panarelli, a fine gara, è stato contestato ed ha avuto un lungo colloquio coi tifosi presenti sugli spalti.

TABELLINO

ALTAMURA: Guido; Gambuzza, Casiello (35’ s.t. Sisalli), Lucchese, Pollidori, Russo, Santangelo (37’ s.t. Errico), Fontana, Salatino (25’ s.t. D’Agostino), Guadalupi (25’ s.t. Cela), Siclari (40’ s.t. Dammacco). A disposizione: Cassalia, Romanelli, Dininno, Hysaj. Allenatore: Monticciolo

TARANTO: Sposito; Pelliccia, Allegrini, L. Manzo (34’ s.t. Marino), Ferrara; Oggiano, Cuccurullo (10’ s.t. Avantaggiato), S. Manzo (38’ s.t. Van Ransbeeck), Guaita (10’ s.t. Matute); Genchi, Olcese (14’ s.t. Actis Goretta). A disposizione: Carriero, Perrini, Petrucci, Masi. Allenatore: Panarelli

RETI: 6’ Siclari su rigore (A), 32’ Gambuzza (A)

AMMONITI: Allegrini, L. Manzo, S. Manzo, Cela

ESPULSI: 42’ Allegrini (T)

ARBITRO: Giuseppe Rispoli della sezione di Locri

© 2020, Francesco Leggieri. Tutti i diritti riservati