Le esigenze di carico e scarico delle attrezzature in occasione di grandi allestimenti mal si conciliavano con il mancato rispetto dei divieto di sosta e veniva spesso segnalato il disagio agli esercizi commerciali dell’isolato provocato dalla presenza continua dei camion nei pressi del Teatro. Si è quindi giunti, a tutela del traffico, degli automobilisti poco accorti e dei commercianti, di inserire dei paletti mobili che resteranno fissi solo nell’area di scarico nei pressi del Teatro (già sottoposta a divieto di sosta) , mentre si potrà parcheggiare come sempre in tutto il resto dell’isolato tranne come è avvenuto in quest’anno per momentanee esigenze teatrali che richiedono i divieti di sosta.

I tecnici del Teatro provvederanno a montare e smontare i paletti che sono quindi in quella zona solo uno strumento temporaneo utile ad evitare la rimozione delle auto che comporta aumento di traffico e costi per i cittadini sanzionati. Crediamo con forza nella spinta che la cultura può imprimere alla nostra città e piccoli sacrifici vengono ripagati dalle tante presenze in Borgo registrate dall’apertura del Teatro Fusco. L’amministrazione valuterà i benefici di questo intervento per poter apportare eventuali migliorie”.