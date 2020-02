Foto G. Maffucci

Cronaca primo tempo.

Subito sbaglia Olcese che calcia fuori da buona posizione. Dopo pochi minuti la risposta del Foggia, che coincide col vantaggio. All’11’ Allegrini in area anticipa Tortori, la palla però termina comunque tra i piedi di El Ouazni che in diagonale beffa Sposito. Accusano il colpo i rossoblu che al 18′ rischiano di capitolare nuovamente, tiro di Tortori che sfiora l’incrocio dei pali. Il Taranto cerca d’imbastire una reazione credibile, ma riesce a collezionare soltanto qualche buon piazzato, ci provano Genchi e Manzo ma per Fumagalli nessun problema. Al 34′ buona opportunità per gli jonici con un colpo di testa di Gigi Manzo, il difensore rossoblu lasciato troppo libero per concludere a rete ma è reattivo il portiere dei satanelli. Risposta immediata del Foggia col solito El Ouazni, stavolta sulla sua strada c’è uno strepitoso Sposito che evita il raddoppio. Il primo tempo si chiude dunque con i satanelli meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo.

Riparte all’attacco il Foggia, dopo soli 5′ Campagna si presenta dinanzi al portiere ma si fa ipnotizzare, bravo il numero uno rossoblu a restare in piedi fino alla fine. Risponde il Taranto con Olcese, da ottima posizione l’attaccante dei padroni di casa manda sopra la traversa. Primi cambi e fase d’equilibrio, gli ospiti amministrano senza particolari patemi il minimo vantaggio. Al 78′ grave ingenuità di Di Masi, che a palla lontana colpisce Ferrara e lascia i suoi in dieci. Si prospetta un finale duro per il Foggia, coi rossoblu che spingono a caccia del pari. Nel finale occasioni per Van Ransbeeck, tiro alto da buona posizione, e per Oggiano che a tu per tu con Fumagalli centra un clamoroso palo.

TARANTO 343: Sposito; Allegrini (dal 70′, Van Rasbeeck), Manzo L., Ferrara; Guaita, Matute (dal 45′, Oggiano), Manzo S., Cuccurullo; Olcese, Genchi (dal 61′, Goretta), Avvantaggiato (dal 70′ Pelliccia); Panchina: Carriero, Benvenga, Marino, Perrini, Masi. Allenatore: Panarelli

FOGGIA 352: Fumagalli; Carboni,Viscomi, Cadilli, Di Masi, Gentile, Cittadino (dal 66′, Gemmi), Campagna (dal 58′, Staiano), Kourfalidis; Tortori (dal 69′, Anelli), El Ouanzi

Panchina: Di Stasio, Allegretti, Tedesco, Salines, Di Jenno, Cipolletta. Allenatore: Carafa

Arbitro: Mario Perri (Roma 1)

Ammoniti: Cadili (F), Genchi (T), Viscomi (F), El Ouazni (F), Campagna (F), Oggiano (T)

Espulsi: Di Masi (F)

Marcatori: El Ouazni (13′, F)

