C’era una volta il Veglione di Carnevale, l’unico momento dell’anno in cui ci si divertiva in maniera sfrenata, abbandonando tutti i problemi. Spesso veniva organizzato nei laboratori delle aziende, dove si spostavano le macchine da cucire per dare spazio ad una sala improvvisata e, alla fine dell’ultima sera, si procedeva al funerale del ‘Carnevale’, un fantoccio nel quale all’interno c’erano salumi e cibarie di tutti i tipi. Uno dei posti più famosi dove venivano organizzati i Veglioni di Carnevale in Puglia era il Salone dei Congressi della Casina Municipale della Selva di Fasano. Quest’ultima, con la Rotonda, uno dei posti più blasonati della Puglia che ha ospitato in passato addirittura cantanti come Mina, Modugno, Bongusto ed in tempi più recenti Arbore, Venditti e Toti e Tata. Il progetto di restyling è stato messo in atto dall’ing. Elio Schiavone con la Fa.tu.s. srl che per il Carnevale si è affidato ad Antonio Rubino Consulting, Il Gran Veglione di Carnevale ha l’obiettivo di promuovere la rinnovata struttura. Gli addetti ai lavori sono pronti a scommettere che quello della Casina Municipale della Selva di Fasano sarà il più bel Veglione di Carnevale in Puglia, prevalentemente con Musica dal Vivo.

Si inizia il 22 Febbraio i Terraross, il mitico e seguitissimo gruppo di Suonatori e Menestrelli della Bassa Murgia guidato da Dominique Antonacci che coinvolgerà dal vivo tutti coloro che vorranno farsi trascinare da balli, pizziche inebrianti e suoni coinvolgenti. I Terraross sono i preferiti della celebre star internazionale Madonna in tutte le sue feste in Puglia, come durante il suo compleanno. Domenica 23 febbraio alle 15:00 il più divertentissimo veglioncino per bambini con mascotte, divertimento e una nota cantante, tenuta rigorosamente in segreto dagli organizzatori, che canterà le più celebri canzoni per bambini. Il costo del biglietto sarà solo di 5 euro a cranio.

Sempre domenica 23, dalle ore 21:00, il Carnevale dei balli di gruppo,

con la collaborazione delle migliori scuole di ballo del territorio ed un animatore del tutto speciale. Il costo del biglietto sarà di 10 euro a persona Martedì sera 25 febbraio, gran finale all’insegna del Carnevale brasiliano con il Tropical Brasil Show.

La samba, gli inimitabili ritmi brasiliani ubriacheranno di divertimento i desiderosi partecipanti ad un veglione che si ricorderà per tanto tempo, innaffiato con cocktail Caipirinha. Non mancheranno le più belle ballerine brasiliane che sfiniranno i partecipanti. A seguire il DJ Set Anibal. Anche per la serata finale il biglietto è stato mantenuto a 15,00 euro e i ragazzi fino ai 12 anni, accompagnati dai genitori l’ingresso sarà gratuito come in tutte le altre serate, perché il Carnevale è per tutti.

Insomma, Il miglior Veglione di Carnevale alla Casina Municipale della Selva di Fasano

come ai vecchi tempi, nel quale si mettevano da parte le preoccupazioni e problemi, almeno per una sera.

I biglietti si possono acquistare in prevendita ovunque in Italia, sia on line su CIAOTICHET o nei punti vendita autorizzati e, udite, udite, i gruppi mascherati acquistando 10 biglietti ne avranno due in omaggio.

Preparatevi spiritualmente a vivere il più bel Veglione di Carnevale 2020 in Puglia

© 2020, direttore. Tutti i diritti riservati