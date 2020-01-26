MANFREDONIA – PROSEGUE L’ATTIVITA’ DI POLIZIA MARITTIMA DA PARTE DEI MILITARI DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA APPARTENENTI ALL’ALIQUOTA DEL NUCLEO OPERATIVO DI POLIZIA AMBIENTALE (N.O.P.A) DELLA DIREZIONE MARITTIMA DI BARI. ATTIVITA’ A MARE – IN PARTICOLARE, NEL CORSO DEI CONTROLLI SVOLTI IN MARE, PERSONALE DELLA MOTOVEDETTA GUARDIA COSTIERA, DURANTE UN’ATTIVITA’ ISPETTIVA A BORDO DI UN PESCHERECCIO INTENTO AD UNA BATTUTA DI PESCA, ACCERTAVA CHE L’ATTREZZO DA PESCA UTILIZZATO FOSSE DEL TIPO VIETATO DALLA NORMATIVA VIGENTE. AL COMANDANTE DEL MOTOPESCA VENIVA ELEVATA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI IMPORTO PARI A 2.000 EURO OLTRE CHE AL SEQUESTRO DEGLI ATTREZZI UTILIZZATI E DEL PESCATO PRESENTE A BORDO, CIRCA 2 KG DI ROSSETTO (APHIA MINUTA). ATTIVITA’ A TERRA – SIPONTO DEL COMUNE DI MANFREDONIA SUL VERSANTE DELLA LOTTA ALL’ABUSIVISMO DEMANIALE IL PERSONALE DELLA GUARDIA COSTIERA STA PROSEGUENDO IN QUELLO CHE PUO’ ESSERE CONSIDERATO UN VERO E PROPRIO “SCREENING” DEL LITORALE DI COMPETENZA E CHE SI PREFIGGE DI CONTRASTARE EVENTUALI FENOMENI DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SPAZI DEMANIALI E PIU’ IN GENERALE DI VERIFICA SUL CORRETTO USO DEI LITORALI. IN PARTICOLARE NEL CORSO DI DUE DISTINTE OPERAZIONI I MILITARI HANNO EFFETTUATO DUE SEQUESTRI DI STRUTTURE E OPERE ABUSIVE PRESENTI ALL’INTERNO DI DUE DIVERSI STABILIMENTI IN LOCALITA’ “SIPONTO”, NEL COMUNE DI MANFREDONIA. L’ATTIVITA’ DI INDAGINE HA FATTO EMERGERE COME ALCUNE OPERE REALIZZATE FOSSERO PRIVE DELLE PREVISTE AUTORIZZAZIONI DEMANIALI OVVERO FOSSERO REALIZZATE IN DIFFORMITA’. I TITOLARI DELLE ATTIVITA’ SONO STATI DEFERITI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA. ATTIVITA’ A TERRA – PORTO DI MANFREDONIA IN ULTIMO SONO STATI ELEVATI N°10 PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER SOSTA IN AREA NON CONSENTITA ALL’INTERNO DEL PORTO PER UN IMPORTO TOTALE DI CIRCA 1.000 EURO.
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