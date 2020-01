Ancora soddisfazioni per la Ballerina mora che dai “Riccioli che seducono“, ha stregato il pubblico televisivo. In edicola da oggi sul settimanale VISTO, una interessante intervista del Deejay ed opinionista tv Biagio d’Anelli, a Giada Farano, circa le sue future ambizioni, nonostante giovanissima età della dancer, è consapevole del suo percorso in ascesa.

È di Margherita di Savoia, Giada Farano, una giovane ragazza che a soli 24 anni, grazie alle sue performance, frutto di sacrifici propri e dei genitori, una famiglia comune nella città delle saline.

Giada è arrivata a “Ciao Darwin 8” su Canale 5, programma magistralmente condotto da Paolo Bonolis, selezionata fra centinaia di ballerine dallo Studio Mediaset Titanus in Via Tiburtina a Roma.

Le performance dei Riccioli delle Saline, le abbiamo viste già in altre ed innumerevoli trasmissioni televisive, “All together now” il game show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, “Adrian”, ideata e scritta e condotta da Adriano Celentano; a “La prova del cuoco”, su RAI Uno, condotta da Elisa Isoardi.

È stata Dancer sui diversi palchi come quello di Sanremo con Arisa e nel video musicale di “Mi sento bene” della stessa cantante; nel video musicale di Roy Santini – Anima Viola al Wind Summer Festival del 2017 e del 2018, in diretta su Canale 5 da Piazza del Popolo a Roma, con la conduzione di Alessia Marcuzzi; non in ordine di tempo, nel video di “Le Canzoni” con Jovanotti, con Jake la Furia in “El Party”, a Sanremo, al Festival Della Canzone Italiana, nello spot Tim Rai, con Ambra Angiolini Feat Syria in “Io, te, Francesca e Davide”, su Rai 1 in “Special of Mina e Celentano”, “Diversity Media Awards” su Real Time, “WIND Capodanno in Musica” Canale5, “The Color Run Italia” su Radio 105 e tanti altri.

Continua la “fuga dei talenti” pugliesi, Giada, da giovanissima costretta ad emigrare al nord Italia come tanti altri artisti conterranei, prima per frequentare l’accademia “Modulo Factory”, conseguendo il diploma con il massimo dei voti e vincendo la borsa di studio, che le ha permesso di esibirsi in innumerevoli trasmissioni televisive, la cruda e dura realtà è che nel meridione i talenti non hanno possibilità di emergere.

