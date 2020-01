LA RAFFO TRA I 100 AMBASCIATORI NAZIONALI

Birra Raffo si aggiudica il prestigioso premio dell’Associazione LIBER, impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Si è svolta ieri al Senato della Repubblica la cerimonia di premiazione “100 Ambasciatori Nazionali”, l’evento organizzato dall’Associazione LIBER con l’obiettivo di promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale italiano. Hanno ricevuto il premio 100 realtà, scelte tra aziende, comuni, associazioni capaci di sfidare la crisi guardando al futuro, lungo quei sentieri dove la competitività fa leva sulla sostenibilità, la cultura, la creatività e i saperi.

Birra Raffo, ha ricevuto il prestigioso premio con la seguente motivazione: “Per aver contribuito all’innovazione e allo sviluppo socio economico del territorio nel corso dei suoi 100 anni di attività”.

I 100 ambasciatori sono stati selezionati dell’Osservatorio delle Eccellenze Italiane con la supervisione di un autorevole Comitato d’Onore composto da rappresentanti di importanti Enti e Istituzioni Nazionali, presieduto dal Maestro Carlo Verdone.

“L’analisi di tutto il territorio nazionale ha fatto emergere comuni ed aziende virtuose impegnati in ambiti rappresentativi della territorialità, quali gusto, attività legate al tempo libero e a all’ospitalità, manifattura, innovazione e tutela dell’ambiente. Enti locali ed imprese in prima linea che portano in Italia e all’estero la conoscenza del luogo d’origine, che investono sul benessere e la formazione dei dipendenti e delle loro famiglie e sul principio inderogabile della cortesia verso i propri cittadini e clienti, ambasciatori di un’Italia che sa difendere le proprie radici e valorizzare l’eccellenza”, cosi l’Osservatorio ha scelto i 100 Ambasciatori.

“Siamo veramente contenti di essere stati scelti per questo prestigioso premio. Ci impegniamo da sempre per la valorizzazione del luogo in cui Birra Raffo è nata e tutt’ora opera, quello di Taranto. Il nostro obiettivo costante è quello di promuovere non solo il nostro prodotto ma anche il territorio attraverso attività che possano farlo conoscerle anche fuori dai confini locali. Questo premio non può che essere per noi un incentivo a continuare su questa strada, certi che sia quella giusta e che ci porterà ancora moltissime soddisfazioni”, commenta così Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director di Birra Peroni.

Birra Raffo è la birra simbolo di Taranto e della sua gente, un brand che ha sempre manifestato un profondo attaccamento al suo territorio d’origine. Il premio è arrivato grazie agli eventi che il brand da molti anni sviluppa sul territorio, dai progetti a favore dei giovani e del loro futuro come “Raffo per l’Università”, alla sponsorship col Taranto Calcio e con uno dei più famosi festival del sud Italia: il Medimex, e infine il Cinzella Festival.

Questo riconoscimento è prima di tutto dei cittadini, perché Raffo è fatta di tutte le persone che ogni giorno la scelgono, un modo per vivere insieme emozioni vere, legate anche agli eventi, ai progetti e a tutte le attività che per quelle persone vengono messe in atto.

È così che questo premio diventa adesso un messaggio: semplicemente GRAZIE!

