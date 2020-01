Arigrease: è l’imperdibile spettacolo in lingua inglese con divertentissime gag in dialetto tarantino, messo in scena da un cast composto da 30 valenti ragazzi, tra attori e cantanti, oltre scenografi e costumisti del Liceo Aristosseno di Taranto.

Due matinée per le scuole superiori della Provincia di Taranto, il 16 e il 17 e uno spettacolo unico, programmato Giovedì 16 gennaio, alle ore 20,30 all’Auditorium Tarentum,aperto al pubblico.

Arigrease, ovvero la Brillantina del Liceo Aristosseno. Si tratta di una libera rivisitazione del celebre musical americano.

Siamo nell’estate del 1959 e Danny e Sandy si innamorano sulle rive del mare. Lei è australiana, da poco trasferita in città, lui è il duro, il “macho” del quartiere. Quando giunge l’autunno si ritrovano entrambi a frequentare il Liceo Rydell, una sorta di Liceo Aristosseno all’americana. Per lei niente è cambiato, per lui invece quella storia d’amore è fonte di imbarazzo: teme che i propri amici, i T-Birds. Lei cerca consiglio e conforto dal gruppo delle Pink Ladies. Tra ingenuità adolescenziali e drammi più o meno seri la storia si dipana fino al lieto fine, quando dopo una sorprendente trasformazione di look, Sandy ritrova la piena sintonia con Danny. Recitato in lingua inglese, lo spettacolo è costellato di interventi in dialetto tarantino introdotti dal macho Danny, che, nei momenti topici, dimentica il suo ruolo e sprigiona la sua “anima pugliese”.

Lospettacolo a cura di Enza Messina, docente di lingua inglese del Liceo Aristosseno e fondatrice dell’ Aristosseno Drama Club, diretto e messo in scena da lei, è un lungimirante esempio di come la scuola possa fornire strumenti innovativi per lo sviluppo di competenze chiavi, come la conoscenza delle lingue straniere e competenze trasversali come il teatro.

Il costo del biglietto è di 4 euro.

Ufficio stampa

“Sirio Marketing & Comunicazione” nell’ambito del progetto “Comunicazione”

Alternanza Scuola Lavoro – Liceo Aristosseno Taranto

© 2020, Francesco Leggieri. Tutti i diritti riservati