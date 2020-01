PULSANO – Lo scorso settembre con delibera di GM n.146/2019 sono stati approvati tre studi di fattibilità da candidare a finanziamento ministeriale, per interventi di messa in sicurezza di siti sul nostro litorale fortemente interessato da rischio idrogeologico.

Con decreto del capo di dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno , sono state rese pubbliche le graduatorie da dove si evince che a Pulsano sono stati finanziati tutti e tre gli interventi, inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche e candidati a finanziamento per un ammontare di circa € 2.500.000,00.

Una prima parte del contributo sarà già disponibile entro il il 28/02/2020.

Il Sindaco Lupoli entusiasta ha dichiarato: “ Un grazie va anche agli uffici che hanno portato a casa il massimo da questa sfida che ci vede solo al 54° posto in Italia e secondi come comuni finanziati in Puglia. Adesso continuiamo avanti insieme per dar vita a questo straordinario risultato, con l’obiettivo di continuare su questa lunghezza d’onda. La nostra è la prima amministrazione ad avere una delega al rischio idrogeologico e questa lungimiranza comincia a dare i primi frutti, dimostrando che le ristrettezze economiche sono un limite solo per chi non ha idee e noi, tutti INSIEME, abbiamo idee e forza di volontà!

L’assessore Menza, con delega al rischio idrogeologico, dichiara che si tratta di interventi necessari al paese per migliorare i danni creati dall’ erosione costiera. Questo è un grande traguardo per Pulsano e gli interventi previsti saranno attuati in tempi ristretti.

