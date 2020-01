Una puntata scoppiettante, la quinta de “Il Punto”, con una fantastica Lucia Bramieri che, oltre a parlare di sé, lancia un chiaro messaggio agli addetti ai lavori delle produzioni televisive più importanti: “Avete dimenticato Gino Bramieri”. Tante le fiction televisive che hanno ricordato attori importanti del passato come Walter Chiari, ad esempio, nulla che si sia realizzato per ricordare le gesta del più grande comico degli anni sessanta/settanta: “Tutta la televisione italiana si è dimenticata di mio suocero, il grande Gino Bramieri, non è possibile che un grande artista come lui che ha dato tanto, sia stato dimenticato e soprattutto non venga ricordato”. La Bramieri piuttosto innervosita dallo scontro con i 30 opinionisti della Gorio sull’argomento del tanto conteso Telegatto, ribadisce: “Sono stanca di essere invitata in diverse trasmissioni televisive e di dovermi giustificare ancora oggi sulla questione del Telegatto di mio suocero. Mettetevelo in testa: quel Telegatto è mio perché sarebbe andato a mio marito che, purtroppo, non c’è più. E allora è giusto che ce l’abbia io!”. Prima di Lucia, era passata, nel programma, l’ex gieffina Daniela Martani.

Un po’ troppo vegana per la maggior parte degli opinionisti che, fra il serio e il faceto, hanno finito per inneggiare alla “brasciola” pugliese. Per ultima, per il solito appuntamento piccante, Manila Gorio e alcuni suoi opinionisti,

hanno dialogato con, una sorta di sexy-star. Tanti i siparietti comici nella puntata che cerca sempre più una collocazione fra i programmi di maggior successo nazionale fra gossip e ironia. Brava Manila!

Foto Ph Paolo Angelini

