Grande ritorno, particolarmente scintillante, di Sara Tommasi in tv. La showgirl, che avevamo già potuto vedere a “LIVE non è la D’Urso”, ha scelto il super programma di gossip e attualità di Manila Gorio, in onda su Antenna Sud, ovvero “IL PUNTO”, per raccontare se stessa. Manco a dirlo, un altro successo senza precedenti per la rete del ‘Gruppo Distante’che, grazie anche allo streaming, è seguita dagli spettatori di tutta Italia. Tra le tante dichiarazioni che la Tommasi ha rilasciato alla Gorio la più eclatante è stata quella in cui ha dichiarato: “Parteciperò al GRANDE FRATELLO VIP, ma non entrerò sin da subito; ci sono ottime possibilità che entrerò dopo qualche settimana dall’inizio, anzi faccio un appello in diretta ad Alfonso Signorini: aspetto, quanto prima, la vostra telefonata”. Non sarebbe soltanto la quasi certa partecipazione nella casa più discussa d’Italia la novità del ritorno della Tommasi in TV. Sara, durante la diretta dalla Gorio, aggiunge: “A brevissimo sarò al fianco di una conduttrice che mi ha sempre voluto bene e che mi vorrebbe con lei nel suo programma come ai vecchi tempi”. Quasi sicuramente la Tommasi si riferiva a Simona Ventura che, stando alle sue affermazioni, se il Grande fratello non dovesse considerarla, ci sarebbe la Ventura pronta a riportarla, in pianta stabile, in un programma TV. L’intervista prosegue nell’arena de “IL PUNTO” con i ringraziamenti della Tommasi a Manila Gorio per essere stata la prima a chiamarla e sostenerla durante il suo periodo negativo. Queste le sue parole: “Manila io ti ringrazio perché tu sei stata la prima a chiamarmi proprio quando i riflettori della TV si sono spenti nonostante non stessi bene e mi avevi preannunciato che sarei tornata in televisione proprio da Barbara D’Urso”.

La Gorio, durante l’intervista, rivive con la Tommasi i momenti salienti di tutta la sua vita e carriera e prima dei saluti finali, le mostra la foto di Andrea Dipré e lei, che non avrebbe voluto vederlo, sbotta: “Una persona che mi ha fatto davvero male, non avrei voluto vedere questa foto e sto cercando con i miei collaboratori di cancellare in rete questi brutti ricordi. Quella non ero io: ero finita nelle mani di una persona che mi ha totalmente soggiogato, proprio quando il mio disturbo bipolare prendeva completamente possesso di me”. La tenerezza prende il pubblico parlante de “Il Punto” che le dona affetto col modo più semplice che si possa fare in tv, cioè un lungo applauso e tanti sorrisi per averla ritrovata.

Gli altri personaggi che hanno calcato le scene della quarta puntata programma della Gorio, sono stati Rosario Muniz, il personaggio-web che impazza per le sue follie decisamente oltre misura. Nemmeno nella puntata si è capito se trattasi di una trovata costruita a tavolino. Poi Niki Giustino, il disturbatore dei VIP, una sorta di erede di Gabriele Paolino dalle folli incursioni televisive. A “Il Punto” c’è passato, venerdì sera, anche Roy Dolce, l’escort più famoso d’Italia. Con lui si sono toccati argomenti delicati come il sesso per disabili e l’eventuale liberalizzazione della prostituzione. Il momento hard della serata è arrivato con Zaira Vanteli e suo marito, frequentatori dei club per coppie di tutta Italia. Una puntata che è volata via senza soste, abilmente condotta da Manila Gorio, costretta anche a gestire gli opinionisti, autentiche “iene” da combattimento, proprio come, amorevolmente, li definisce lei.

Ph Enzo Angelini

