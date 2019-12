RISSA FURIOSA FRA SERGIO VESSICCHIO E MANILA GORIO DURANTE LA TRASMISSIONE “IL PUNTO” SU ANTENNA SUD. VESSICCHIO INSULTA PESANTEMENTE LA GORIO IN DIRETTA MA MANILA LO METTE KO, IN DIFESA DI BARBARA D’URSO PRETENDE LE SCUSE ALLA REGINA DELLA TV. FRA GLI OSPITI VIP ANCHE ELIANA MICHELAZZO CHE FA APPELLO A MASSIMO GILETTI “PERCHÉ NON MI HAI VOLUTA A NON È L’ARENA”.



Fortissima rissa verbale venerdì sera fra il giornalista radiato dall’albo dei giornalisti per atti di sessismo nei confronti delle donne, Sergio Vessicchio, e l’opinionista di Barbara D’Urso e conduttrice televisiva Manila Gorio. Durante la puntata de “IL PUNTO” su Antenna Sud la Gorio ha preteso le scuse in diretta nei confronti di Barbara D’Urso che dopo l’ultima puntata di lunedì scorso “LIVE non è la D’Urso”, Vessicchio aveva insultato pesantemente la D’Urso.

Durante l’accesissimo dibattito in diretta tv, Vessicchio non solo non ha voluto fare le scuse alla regina della tv Barbara D’Urso ma ha violentemente offeso la conduttrice transgender Manila Gorio, di aver preso le parti della stessa D’Urso e di averlo invitato volontariamente per massacrarlo in diretta tv.

Ma non è stato soltanto Vessicchio l’ospite della seconda puntata de “IL PUNTO”, fra i numerosi ospiti VIP in esclusiva dopo un periodo di silenzio dalla vicenda più chiacchierata d’Italia “PRATIFUL”, in studio dalla Gorio, Eliana Michelazzo, che silurata da Massimo Giletti decide di ritornare in tv per un importante sfogo. La Michelazzo esordisce dicendo: “Giletti non mi ha voluta in trasmissione sono convinta conoscendo la Prati che abbia costretto lo stesso Giletti a non invitarmi in studio perché altrimenti lei non si sarebbe presentata”.

Inoltre aggiunge: “Mi sono sentita usata dalla tv e ho voglia di riscattarmi e il Grande Fratello VIP non mi ha chiamata, mi sarei aspettata un loro invito per poter far conoscere la vera Eliana”. La Michelazzo in diretta scoppia in lacrime tra le braccia della Gorio che decide di fermare la trasmissione.

