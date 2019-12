Decine di artisti tra musica e arte di strada. E poi percorsi enogastronomici, mercatini, il villaggio di Babbo Natale pensato per intrattenere i più piccoli. Ma anche luminarie e il grande albero che rendono unica l’atmosfera. Ricchissimo fine settimana a Mottola con il cartellone di eventi natalizi dell’amministrazione comunale in collaborazione con varie realtà locali. Su tutti, spicca l’appuntamento con “Natale in Collina” sabato 14 dicembre a partire dalle ore 19:00, tra piazza XX Settembre, corso Vittorio Emanuele e Largo Chiesa Madre. Esibizione live del Maestro Leonardo Caragnano al pianoforte, del gruppo Pedals&Keys con ben quattro arpiste, sax, percussioni e voce, passando per le sonorità folk di Canzoniere Mottolese e Motl La Fnodd. Un evento ormai consolidato negli anni- organizzato dall’associazione di commercianti Nuovo Borgo in collaborazione con Comune di Mottola, Duc e Confcommercio- che richiama migliaia di visitatori. Non solo musica, ma anche street food e prodotti tipici, shopping tra negozi e mercatini (questi ultimi in collaborazione con l’associazione Santeramo Antica), l’intrattenimento degli artisti di strada (imperdibile spettacolo dei Pachamama) e il villaggio gonfiabile di Babbo Natale con elfi, foto istantanee e letterine. Info: 393.3356704 e Facebook: Natale in Collina e Città di Mottola.

Il giorno seguente, ancora musica, ma si cambia genere. Domenica 15 il grande concerto ‘Una sinfonia per Nino Rota’ a cura dell’Orchestra Tebaide d’Italia con sedici orchestrali (ore 20 chiesa Immacolata Concezione, ex Convento, ingresso libero). Un omaggio al compositore italiano, la cui carriera è legata al cinema in modo indissolubile: le sue musiche hanno contribuito a rendere indimenticabili alcuni film che hanno fatto la storia. In scaletta colonne sonore di pellicole come “Il Padrino” di Coppola, “La dolce vita” di Fellini, “Un eroe dei nostri tempi” di Monicelli, “Il Gattopoardo” di Visconti. L’orchestra sarà diretta dal Maestro Cosimo Maraglino. Lo stesso giorno, alle 9:30, visita guidata alle chiese rupestri e degustazione di prodotti tipici in masseria. L’open day è realizzato grazie ad un finanziamento regionale per il potenziamento dell’Infopoint. Le attività sono completamente gratuite, è necessaria solo la prenotazione al numero 099.8867640.

