TARANTO – In Viale Liguria, come in un Villaggio del Natale. La principale strada del commercio del quartiere Italia Montegranaro anche quest’anno per poco meno di due settimane si trasformerà in un centro commerciale a cielo aperto. L’offerta commerciale di viale Liguria sarà impreziosita da graziose casette in legno, ubicate a lati della carreggiata per ospitare la promozione e l’esposizione di prodotti e merci dei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa e varie attività di animazione .

“Si tratta di una iniziativa – spiega Giuseppe Spadafino, presidente della delegazione di area Confcommercio- sperimentata con successo già lo scorso Natale, che stimola il passeggio, che incuriosisce e che contribuisce a creare un clima di piacevolezza. Le cassette rappresentano inoltre un momento di accoglienza e di cordialità: per gli adulti con i piccoli assaggi, le degustazioni e la presentazione di prodotti, e per i piccoli con le attività di animazione e tutte le sere l’offerta di zucchero filato e pop corn. Il nostro obiettivo non è solo quello di incrementare le vendite, noi vogliamo infatti presentarci alla gente del quartiere e a chi viene dalle aree limitrofe come cittadini prima ancora che come commercianti, perché noi teniamo alla qualità dell’ambiente cittadino. Il messaggio che attraverso il nostro impegno vorremo far arrivare alla gente è che i negozi sono parte essenziale del quartiere e che svolgono una funzione di aggregazione sociale oltre che di offerta di servizio e che contribuiscono a dare luce alle strade e qualità e sicurezza all’ambiente urbano.

L’evento dell’Immacolata, che ha richiamato in viale Liguria un fiume di gente, è stato per noi commercianti la riprova che stare assieme, come dice il nostro logo #Unitiperilquartiere, programmare iniziative condivise ripaga sempre. Al momento stiamo valutando la possibilità di ripetere con cadenza mensile, un evento con chiusura al traffico della via, anche perché abbiamo al nostro fianco l’Amministrazione comunale, ed in particolare gli assessori alla Cultura, Fabiano Marti ed alle Attività Produttive, Giovanni Cataldino, che ci seguono con attenzione ”

Con la iniziativa delle casette si parte domenica 15 dicembre e si va avanti sino al 24, Vigilia di Natale. Ci sarà anche l’animazione per i più piccini con spettacolini di magia, bolle di sapone, mascotte e tanti dolciumi.

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati