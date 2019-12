GROTTAGLIE – Nel piccolo polmone verde della città delle ceramiche dalla scorsa domenica 1 dicembre ha preso il via l’iniziativa “Natale Solidale” del Parco della Civiltà, sostenuta da Caffè Fadi, che prevede l’apertura dei mercatini natalizi dalle 10.30 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 22.30, ad ingresso libero.

Il #NataleSolidale nasce dalla collaborazione con “Cuori Solidali Onlus” associazione che nasce con l’intento di perseguire esclusive finalità di solidarietà e impegno sociale, mediante lo svolgimento di attività di supporto in favore di pazienti oncologici, ed in particolare, di donne con diagnosi di tumore al seno. Infatti il 3 gennaio 2020alle ore 18.00, sempre presso il Parco della Civiltà, è in programma una giornata di informazione attraverso il progetto“L’ABC della Prevenzione” orientato a promuovere la cultura della prevenzione, attraverso una serie di incontri itineranti con medici specialisti, impegnati su più fronti nella lotta ai tumori, dalla diagnosi alla chirurgia oncologica, dalle terapie chemioterapiche al supporto psicologico.

La direzione, guidata da Fabiola La Grotta, intende devolvere parte dei fondi raccolti dalla vendita dei dolci della Pasticceria Artigianale del Parco per l’acquisto di una carrozzina da trasporto pazienti destinata al reparto di oncologia del P.O. Giuseppe Moscati di Taranto.

Ogni domenica Babbo Natale attende tutti i bambini nella sua “Casa nel Parco” fino al 6 gennaio dalle 18.00 alle 22.30. Inoltre, in via del tutto eccezionale, la Casa di Babbo Natale, aprirà anche il 23-24-25 dicembre ed il giorno di Santo Stefano. In programma un concorso di poesia ed ogni bambino che visiterà la Casa di Babbo Natale potrà lasciare la sua poesia, la più bella verrà premiata il giorno dell’Epifania.

La tombola e la pettole non potranno mancare durante gli appuntamenti del Parco, l’8, il 22 ed il 23 dicembre dalle ore 19.00 si potranno degustare le soffici nuvole di pasta fritta, mentre la tombolata per bambini è prevista per il 22 dicembre e per gli adulti il 23 dicembre a partire dalle ore 18.30.

Grande spazio verrà riservato, per tutto il mese di dicembre, anche ai laboratori creativi per bambini e per adulti, curatidall’associazione “Il Rifugio degli Angeli”:sono in programma tutte le domeniche, dalle ore 16.00 in poi, e proseguiranno per tutto il mese di dicembre con animazione alla lettura,laboratori di pasta fresca,pasticceria e di preparazione di focacce.

Per gli adulti invece in il 15 dicembre un laboratorio di degustazione caffè Fadi, che spiegherà iprocessi di tostatura, i metodi di estrazione, la ricetta di liquore al caffè, prevedendo in regalo una miscela personalizzata di caffè macinato. Il 30 dicembre in programma una master class di pasticceria, con la pasta frolla e crostate, la pasta sfoglia e dolci da colazione, la pasta choux e preparazione di bignè, pan di Spagna e torte farcite.

Gli spettacoli in programma per intrattenere adulti e piccini partono dall’8 dicembre alle ore 20.00 con il concerto itinerante con zampogna e ciaramella, in costume tradizionale, il 15 dicembre animazione per bambini, il 29 dicembre “SPIRT BIRD” lo spettacolo che si ispira al volo degli uccelli sul filo conduttore dell’amore e della libertà, il 1 gennaio con lo spettacolo di fuoco a cura di Samambaia ed il 5 ed il 6 gennaio si concluderanno le attività del Natale con le calze del Parco e l’arrivo delle befane.

Il 15 dicembre alle ore 11.00 approda il tour di presentazione del libro della Mappa di Comunità con l’Ecomuseo del Mar Piccolo, progetto del Comune di Taranto con la collaborazione del WWF di Taranto e con il sostegno di Fondazione con il SUD. L’obiettivo di questo tour è duplice, da una parte si vogliono promuovere maggiori opportunità d’incontro tra le comunità e l’ambiente e dall’altra sostenere le attività di sorveglianza ambientale e antibracconaggio, già avviate sul Mar Piccolo di Taranto.

Per le famiglie con bambini neonati il 23 dicembre si terrà una lezione interattiva teorico-pratica sulle manovre di disostruzione pediatrica promosso da Missione Cuore. Il corso avrà una durata di circa 2 ore e prevede una lezione teorica della durata di circa 45 minuti, seguita da una sessione pratica dove ciascun partecipante potrà provare le manovre salvavita sui manichini, con l’assistenza di Istruttori Internazionali American HeartAssociation del Centro di Formazione «Missione Cuore».

Tutte le informazioni su date ed orari sono disponibili sui canali canali social del Parco della Civiltà, sul sito web o chiamando il 3881891645.

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati