Si vola in classifica, si vola anche per quanto riguarda sogni, sensazioni ed emozioni. Il Brindisi Basket continua a stupire e tallona, a quattro lunghezze, la Virtus Bologna ancora in testa a punteggio pieno dopo nove giornate di Lega A.

Domenica scorsa, contro il Pistoia, è arrivata la settima vittoria nelle ultime otto uscite. Punti fondamentali per lasciarsi all’inseguimento e per vivere con il morale alle stelle questo finale di anno. La partita ha visto un avvio lento, di certo non dei migliori, con Adrian Banks a svegliare i pugliesi: è lui a suonare la carica e a trascinarli sul +20 col risultato di 33-13. Il migliore degli avversari è stato invece Petteway, autore di 19 punti, che resta a predicare nel deserto, troppo isolato rispetto ai compagni. Il Brindisi arriva così all’intervallo col punteggio di +24. Nella ripresa, poi, il divario si allarga e l’Happy Casa vola sul +34. Alla fine il risultato è 100 a 67 ed è una vittoria fondamentale.

Il premio di MVP della partita, ma anche di queste prime dieci giornate di campionato, è senza dubbio Adrian Banks, che si appena laureato miglior marcatore della storia del club e record man di assist prima di Claudio Bonaccorsi e Alejandro Muro, ed ha uguagliato il primato di Francesco Fischetto con 257 assist all’attivo finora. “Mi sento felice. Brindisi è casa mia e con staff, compagni e tifosi il rapporto è unico” ha detto il giocatore in una recente intervista. “Sono grato a Dio per questo e non posso fare altro che continuare a godere di questi momenti traendo la forza per crescere e sognare”.

La prossima sfida, in programma per sabato 30 novembre alle ore 20.30, vedrà i pugliesi far visita al Trento, squadra attualmente in tredicesima posizione con 8 punti e reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque uscite di campionato. A guardare le statistiche, tra Lega A nazionale e Eurocup, le ultime quattro apparizioni delle Aquile hanno visto altrettanto sconfitte contro Buducnost, Cremona, Oldenburg e Venezia. Tutta un’altra storia per il Brindisi che ha perso solo col PAOK, in Champions League. In lavagna, però, i favoriti nelle quote scommesse sulla prossima giornata della Lega Basket Serie A sono proprio i padroni di casa, la cui vittoria si gioca a 1.65, mentre il successo dei pugliesi è messa in lavagna a 2.15.

Ma non è questo il momento di tirare i remi in barca, non è questo il momento di stare con la pancia piena. bisogna accelerare, credere nei propri sogni. E ragionare partita dopo partita. Per coltivare grandi speranze.

