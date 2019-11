CASTELLANETA – I Carabinieri della Stazione di Castellaneta, coadiuvati dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta e da una unità cinofili Carabinieri di Modugno, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio stupefacente, un 25enne originario del Gambia.

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno sorpreso il prevenuto in possesso di gr. 113 di hashish suddivisa in un panetto di gr. 97 e in 3 dosi del peso complessivo di gr.6, nonchè della somma in contante di Euro 120,00, suddivisa in banconote di vario taglio, sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività illecita.

Il 25enne, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e, su diposizione della competente A.G., tradotto presso la Casa Circondariale jonica.

Nel medesimo contesto, un 37enne del luogo, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, è stato denunciato in stato di libertà, per la violazione degli obblighi imposti dalla misura alla quale era sottoposto, nonché segnalato alla Prefettura di Taranto per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, in quanto trovato in possesso di gr. 3 di marijuana.

Lo stupefacente sarà sottoposto ad analisi qualitative/quantitative, presso il Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

