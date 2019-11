GROTTAGLIE – Con il prossimo Capodanno si aprirà ufficialmente l’anno 2020 che vedrà Grottaglie Città europea dello Sport. Un anno, quindi, che rappresenterà per la nostra cittadina il punto di arrivo ma anche di partenza di un percorso che ha portato alla nomina di Grottaglie a Città europea dello Sport 2020. Per questi motivi, per il Capodanno 2020 l’amministrazione comunale vuole portare, nella storica piazza Regina Margherita, un grande evento ed ha appena pubblicato un avviso pubblico per cercare sponsor che sostengano la festa di fine anno. Condivisione e collaborazione: un gioco di squadra per un grande evento che coinvolga tutti e che renda tutti protagonisti dell’importante anno, il 2020 nel quale Grottaglie sarà una importante destinazione di turismo sportivo.

All’avviso pubblico, disciplinato dal Regolamento sulle sponsorizzazioni in favore del Comune di Grottaglie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2019, possono partecipare soggetti/imprenditori individuali (anche artigiani), imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all’estero, in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Potranno essere presentate offerte di sponsorizzazione di natura finanziaria oppure di natura tecnica (sotto forma di fornitura di beni o servizi compatibili con l’oggetto della sponsorizzazione).

Sono escluse sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente. L’Amministrazione comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l’attività istituzionale o che non assicurino il rispetto della normativa vigente.

Gli interessati potranno acquisire ulteriori informazioni consultando on line il bando di sponsorizzazioni pubblicato sul sito del Comune di Grottaglie – www.comune.grottaglie.ta.it. | Comunicazioni alla cittadinanza.

