Sono pugliese e lombardo i migliori panettoni artigianali dell’anno, vincitori della terza edizione di “Mastro Panettone”, concorso organizzato da Goloasi.it la cui finale si è svolta lunedì 11 novembre presso l’Hotel Excelsior di Bari.Ad aggiudicarsi il primo posto per il“Miglior panettone artigianale tradizionale” è stato Andrea Barile del bar pasticceria Terzo Millennio di Foggia, seguito al secondo posto da Francesco Borioli di Infermentum di Stallavena (VR) e al terzo da Valentina e Federico De Luca della pasticceria L’Oca Golosa di Gorizia.

Mentre il premio per il “Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato” è spettato a Daniele Frison de Il Giusto Impasto di Castronno (VA), seguito da Giuseppe Di Punzio della pasticceria Chantilly di Lizzano al secondo posto e al terzo da Mattia Ricci di Fornai Ricci di Montaquila (IS).

Terzo classificato tradizionale

Terzo classificato cioccolato

Secondo classificato tradizionale

Primo classificato tradizionale

Primo classificato cioccolato

Premio giuria popolare tradizionale

Secondo classificato cioccolato

Premio giuria popolare cioccolato



A decretare i migliori fra i 40 panettoni finalisti (20 per categoria) è stata la commissione tecnica composta dal maestro di pasticceria Luigi Biasetto, presidente di giuria, Carmen Vecchione, fondatrice della pasticceria Dolciarte di Avellino, Marco Picetti, responsabile di ricerca e sviluppo presso Molino Merano, Antonio Daloiso, mastro pasticciere e vincitore della prima edizione italiana dello show televisivo “Il più grande pasticcere”, Giuseppe Palmisano, pasticciere pluripremiato e pastry chef presso l’Hotel Sierra Silvana, e Eustachio Sapone, mastro pasticciere e proprietario della pasticceria Dolceria Sapone.

Parallelamente assegnati anche due premi, uno per categoria, dalla giuria popolare: Damiano e Valentino Rizzo della Pasticceria San Francesco (Spezzano della Sila – CS) sono stati premiati per il loro panettone tradizionale, mentre Pietro Netti di Chantilly (Castellana Grotte – BA) ha ricevuto il premio per quello creativo al cioccolato. Uno speciale riconoscimento anche per Yahei Suzuki di Piatto Suzuki (Tokyo), unico concorrente non italiano. Consegnato anche il premio in merce del valore di 500 euro da parte di Bombonette srl a Massimo Maiorano de La Forneria di Napoli per il miglior packaging secondo i fan Facebook di Mastro Panettone.

I vincitori sono stati premiati a conclusione dell’intensa due giorni di “Mastro Panettone in Festa”, appuntamento ricco di iniziative culturali e da gustare dedicate al dolce natalizio per eccellenza, che si è svolto domenica 10 e lunedì 11 novembre presso l’Hotel Excelsior di Bari registrando un ottimo riscontro da parte del pubblico che, oltre a poter degustare e acquistare ad un prezzo speciale alcuni fra i migliori panettoni artigianali d’Italia, hanno avuto occasione di partecipare al “Laboratorio del Panettone”, scoprendo la linea di produzione del panettone artigianale.

Apprezzatissimi anche gli altri appuntamenti dell’evento: lo show cooking dello chef Antonio Scalera, che domenica mattina ha deliziato i presenti con risotto allo zafferano con crumble di panettone e foie gras in crosta di panettone, la piccola parentesi di domenica pomeriggio non dedicata al panettone con la signora Nunzia, che ha mostrato come preparare le orecchiette come da tradizione di “Bari vecchia”, e la conferenza sul mondo dei lievitati di lunedì mattina a cura di Luigi Biasetto, che ha interessato molti addetti al settore e non solo.

Soddisfatto dell’evento il fondatore di Goloasi.it Massimiliano Dell’Aera: “Sono contento del riscontro ottenuto, il pubblico è stato partecipe ed interessato e l’occasione ci ha permesso di puntare l’attenzione sull’importanza della scelta di prodotti artigianali di qualità”.

“Masto Panettone” vanta la partnership di numerosi sponsor leader internazionali, fra i quali i main sponsor Agrimontana, Bombonette, Molino Merano, Trevalli e Eurovo. Tutte le informazioni sul concorso sono sul sito www.goloasi.it e sulla pagina Facebook Mastro Panettone.

