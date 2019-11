TARANTO – Il controllo operato dalla Polizia Locale in via Magnaghi, uno degli ingressi della città, ha portato a sanzionare 5 automezzi pesanti, uno dei quali ha tentato di superare il posto di blocco senza fermarsi. Inoltre un servizio di controllo effettuato in via Garibaldi ha portato a sanzionare cinque camper, due senza assicurazione e tre sprovvisti di documenti. Al contempo l”ufficio traffico della Polizia Locale continuando il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale delle nostre strade è intervenuta su via Cacace per rendere meno pericoloso l’incrocio prospiciente il mercato.

“Il nostro obiettivo – commenta l’assessore alla Polizia locale Gianni Cataldino – è, stabilendo le condizioni utili, far rispettare norme e regole e se dovremo continuare ad operare con fermezza per raggiungerlo, lo faremo senza remore. La presenza costante della Polizia locale, grazie anche dalle nuove assunzioni di giovani vigili, aumenta la percezione di sicurezza. Il rispetto delle regole deve diventare patrimonio dei tarantini e quando riusciremo a sanzionare meno vorrà dire che l’amministrazione avrà compiuto un altro passo in direzione della trasformazione della nostra terra”

