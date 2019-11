GROTTAGLIE – Dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, presso il Castello Episcopio di Grottaglie, si rinnoverà l’appuntamento con la Mostra del Presepe, giunta alla quarantesima edizione.

Nata nel 1980 l’obiettivo di valorizzare aspetti estetico-artistici dell’arte presepiale grottagliese, la Mostra ha conosciuto negli anni una partecipazione sempre più ampia, attirando artisti provenienti dalle diverse realtà italiane che, analogamente a Grottaglie, vantano una consolidata tradizione nell’arte della ceramica. L’acquisizione delle opere vincitrici, nonché di quelle volontariamente donate dai partecipanti non premiati, ha consentito al Comune di Grottaglie di mettere insieme un patrimonio artistico di notevole pregio e di grande interesse culturale, oggi fruibile dal pubblico in un’apposita sezione del Museo della Ceramica, sito nello stesso Castello Episcopio.

Il tema sul quale, quest’anno, sono chiamati a cimentarsi i partecipanti è “Il Presepe nella tradizione”. La partecipazione alla Mostra è riservata ad artisti/professionisti accreditati o ad associazioni che operano nel settore ceramico. Ciascun autore può presentare un massimo di due opere in ceramica sul tema, che siano state realizzate negli ultimi due anni e che non siano state presentate ad altri concorsi.

La Commissione giudicatrice, presieduta dal Sindaco di Grottaglie o un suo delegato e composta da rappresentanti del mondo artistico, giornalistico e culturale, designerà l’opera vincitrice. L’autore riceverà un premio di cinquemila euro, e l’opera premiata entrerà a far parte della collezione permanente del Comune di Grottaglie per essere esposta nella citata sezione presepi del Museo della Ceramica.

Il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, in una sua dichiarazione, ha sottolineato l’importanza che questa edizione della Mostra riveste per l’Amministrazione e annunciato l’incremento del premio rispetto a quanto previsto in precedenza: «La quarantesima edizione della Mostra del Presepe è un traguardo importantissimo per la città e per onorarlo stiamo mettendo in campo le migliori energie possibili. Per incentivare la partecipazione degli artisti/professionisti e sottolineare l’attenzione dell’Amministrazione verso questa edizione siamo riusciti, in via del tutto eccezionale, ad implementare il premio destinato al presepe vincitore portandolo da tre a cinque mila euro. Per suggellare un traguardo così importante ci è sembrato importante rilanciare; ora la palla passa ai ceramisti che dovranno pensare, creare e realizzare un’opera che concorrerà ad impreziosire questa importante edizione della Mostra».

L’Assessora alla Cultura, Elisabetta Dubla, annuncia un’importante novità dell’edizione 2019-2020 della Mostra: «La prossima edizione della Mostra del Presepe sarà XL a tutti gli effetti: nel senso letterale e metaforico, in quanto “allargata” e sostenuta da una interessante e inedita retrospettiva sui più importanti presepisti grottagliesi. La nostra Città ha infatti una tradizione molto radicata che va custodita e tramandata, rispettata e contemporaneamente rinnovata; da qui l’esigenza di invitare, attraverso il tema del “Presepe nella tradizione”, soprattutto gli artisti del territorio a cogliere la sfida a cimentarsi in questo settore che vede Grottaglie annoverata tra le località più famose per la produzione di presepi artistici in ceramica».

Gli interessati possono proporre i loro lavori fino al 26 novembre 2019, compilando la scheda di adesione disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Grottaglie (www.comune.grottaglie.ta.it) e inviandola all’indirizzo mail infopoint@comune.grottaglie.ta.it; contestualmente, i partecipanti dovranno inviare una o più immagini delle opere proposte attraverso WeTransfer. Nella pagina del sito istituzionale dedicata alla Mostra è consultabile il disciplinare del concorso, con tutti i dettagli sullo stesso e sulle modalità di adesione.

In attesa dell’inaugurazione della Mostra, la Società Sistema Museo, nelle giornate del 16, 23 e 30 novembre propone “Aspettando la XL Mostra del Presepe”. Si tratta di una serie di appuntamenti dedicati alla manipolazione ceramica: i bambini che parteciperanno, insieme ai loro genitori o accompagnatori, saranno affiancati da ceramisti locali nella realizzazione di statuine di personaggi del presepe. Per ricevere informazioni e dettagli sulle attività e per prenotare la partecipazione ai laboratori si può contattare, tutti i giorni dalle 10 alle 18, il numero 099 5623866 o scrivere a grottaglie@sistemamuseo.it.

