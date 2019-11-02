TARANTO – LUNEDÌ 4 NOVEMBRE, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE, IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI TARANTO ADERIRA’ ALL’INIZIATIVA, DISPOSTA A LIVELLO NAZIONALE DALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, DENOMINATA “CASERME APERTE”.
NELLA CIRCOSTANZA, LA CASERMA DEL CAPOLUOGO JONICO, UBICATA IN VIALE VIRGILIO ED INTITOLATA ALLA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE MAGGIORE UGO DE CAROLIS E LA CASERMA SEDE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI TARANTO SAN CATALDO, UBICATA IN VIA DUOMO, INTITOLATA ALLA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE ETTORE D’AMORE, APRIRANNO LE PORTE AL PUBBLICO, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00.
NELL’OCCASIONE, SARÀ’ POSSIBILE ASSISTERE A UNA MOSTRA STATICA DI MEZZI ED EQUIPAGGIAMENTI VARI IN DOTAZIONE ALL’ARMA TARANTINA, LE CUI CARATTERISTICHE OPERATIVE SARANNO ILLUSTRATE DAI MILITARI PREPOSTI AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA.
AI BAMBINI PRESENTI VERRÀ’ DATA LA POSSIBILITÀ’ DI MONTARE A CAVALLO SU DUE UNITÀ’ IN DOTAZIONE AI CARABINIERI FORESTALI DI MARTINA FRANCA.
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