MANDURIA – Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nell’impianto di compostaggio di rifiuti ‘Eden 94’ di Manduria,bruciando centinaia di metri cubi di materiale organico. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme utilizzando gli idranti. Il vento ha spinto il denso fumo nero verso il centro abitato e in alcune zone del paese è stato avvertito un odore acre di plastica bruciata. La Polizia locale, a quanto si è appreso, a scopo precauzionale ha raccomandato alla cittadinanza di tenere, per quanto possibile, le finestre chiuse in attesa del parere dei tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa). S’indaga per accertare le cause del rogo.

(Fonte ANSA)

Manduria Cinque stelle: “Dopo l’incendio avvenuto ieri pomeriggio presso la ditta Eden 94 di Manduria, che ha visto immettere nell’aria fumi di cui non si conosce l’eventuale nocività, e dopo le numerose segnalazioni effettuate ai vari organi competenti in queste settimane per le diffusioni odorigene nauseabonde che si manifestano ormai quotidianamente e con le quali male conviviamo da anni, di cui non si conoscerebbe ancora l’origine, siamo dell’avviso che il nostro territorio non possa più tollerare nessun altro sopruso ambientale.

Siamo convinti che ci debba essere un serrato confronto con le Istituzioni interessate e le forze politiche tutte, presenti sul territorio, al fine di dare seguito ad azioni che in passato già sono state promosse, ma che di fatto non hanno portato ad alcuna soluzione definitiva.

Oggi chiederemo un incontro urgente con i Commissari Straordinari per capire qualcosa in più sull’episodio accaduto e il perché non si riesca ad ottenere risultati tangibili, affinché tutti i cittadini siano messi nella condizione di non subire e sopportare più un’alterazione dell’aria palesemente non salubre”.

