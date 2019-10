TARANTO – Parte in via sperimentale l’uso delle body cam indossabili sulle divise degli agenti di Polizia Locale.

Otto agenti saranno dotati di questo strumento utile per registrare gli interventi soprattutto in potenziali situazioni di rischio. Questa strumentazione è un valido strumento probatorio e quindi è un efficace strumento a tutela sia degli agenti che del cittadino.

“L’Amministrazione Melucci – fa sapere l’assessore alla polizia locale Gianni Cataldino – continua il suo percorso per aumentare la sicurezza dei cittadini, dotando il personale in servizio di adeguati equipaggiamenti per assicurare le previste dotazioni strutturali per la sicurezza delle aree pubbliche. Le micro telecamere portatili permetteranno agli Agenti di registrare sia immagini sia audio durante il turno di lavoro per motivi di polizia giudiziaria. Le videoregistrazioni saranno impiegate solo esclusivamente per ragioni di polizia giudiziaria e non per elevare verbali per violazione al codice della strada e verrà utilizzato per la registrazione di tutti gli interventi di carattere operativo come, ad esempio, posti di controllo, interventi su reati in corso, tso, controllo soste ma al solo fine di tutelare il personale operante da atteggiamenti da parte di soggetti esterni che possano prefigurarsi come reato. Allo stesso tempo tutela sia l’Agente che esegue l’intervento che il cittadino interessato, documentando in modo chiaro cosa accade. La sperimentazione riguarda l’articolazione dell’utilizzo e, una volta definito questo, ne saranno acquistati altre per fornire nuovi strumenti di difesa alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa e ulteriori tutele ai cittadini.

E’ uno strumento di tutela dei nostri operatori in quanto fornisce una documentazione inoppugnabile di quanto accaduto e in secondo luogo perché consente di avere un elemento di prova in più nelle indagini.

E’ una tecnologia molto interessante ed uno strumento che riteniamo possa rendere più efficace l’azione dei nostri agenti della Polizia Locale, visto la presenza di body cam che produce l’ effetto di abbassare la tensione e l’aggressività che spesso gli agenti si trovano ad affrontare”.



