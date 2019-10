Il vero Santa Claus che arriverà a Brindisi il 22 Novembre





Dopo Matera, sarà Brindisi “La Città del Natale 2019”, dal 22 al 24 novembre 2019.

L’ex convento delle Suore Pie dove soggiornerà Santa Claus a Brindisi

L’evento è organizzato dalla Events & Promotion di Roma, sotto la direzione di Antonio Rubino.

Antonio Rubino

Ancora una volta sarà il primo evento natalizio in Italia, con i primi Mercatini di Natale sotto la neve artificiale, il food e Wine Festival, la via della cioccolata, le ambientazioni natalizie e, soprattutto, la presenza del Vero Santa Claus, quello delle più importanti campagne pubblicitarie nazionali sulle maggiori emittenti televisive e, praticamente, vive dodici mesi l’anno questo ruolo e non solo in Italia. La scelta su Brindisi è avvenuta dopo un incontro con l’Assessore al Turismo Oreste Pinto.

Oreste Pinto

Ma, viste le visualizzazioni ricevute sui social riguardo il manifesto quasi ufficiale che ha ottenuto centinaia di condivisioni e oltre 100.000 visualizzazioni in pochissimi, si preannuncia un altro successo dell’organizzazione di Antonio Rubino che il prossimo anno si accinge a festeggiare i quarant’anni di grandi eventi. Destagionalizzare il turismo, forse questa manifestazione ne incarna al meglio il significato. Lo chiediamo allo stesso Antonio Rubino.

L’evento di Martina Franca

“Sin dall’inizio è stato il nostro obiettivo. Iniziammo nel 2013 a Martina Franca con Perbacco che vicoli che portò a Novembre decine di migliaia di persone. Già l’anno successivo la manifestazione divenne prenatalizia e aumentò le presenze. Stiamo parlando del mese di Novembre. Linfa vitale non solo per le attività commerciali, ma anche per alberghi, B&B e ristoranti. Il boom si ebbe nel 2015 con il primo evento legato a Santa Claus. Fu un apoteosi di presenze che trovò impreparata la pubblica amministrazione che aveva sottovalutato l’evento e, per la verità, anche noi commettemmo alcuni errori. Mi è dispiaciuto molto si sia interrotto, da quel momento, il rapporto con la città. Forse, oggi, avremmo un evento quasi internazionale. L’anno successivo ripartimmo da Francavilla Fontana con il Castello Europeo di Santa Claus e fu subito un altro successo, facendo tesoro degli errori precedenti. Abbiamo ripetuto la manifestazione anche l’anno successivo nella stessa città, facendo interpretare il ruolo di Babbo Natale dall’attore Maurizio Mattioli. Abbiamo lasciato tanti amici nella Città degli Imperiali. Un evento lo abbiamo anche fatto a Taranto nel centro della città. Anche lì ci fu un flusso considerevole di gente che dovemmo gestire anche con l’entrata della Legge Gabrielli. L’anno scorso abbiamo fatto Matera, con tutte le problematiche legate al ruolo che la città ricopre come Capitale Europea. Il nostro Know how è oramai consolidato. C’è gente da tutta Italia che ci scrive quasi un anno prima per sapere dove si svolgerà l’edizione successiva. Quest’anno abbiamo lavorato su due alternative: Brindisi e Galatina. La scelta è ricaduta sulla prima, conquistati dalle location che ci sono state messe a disposizione, nel meraviglioso centro della città. Ma anche dalla disponibilità dell’Amministrazione Comunale che ci ha affiancati nell’organizzazione. Noi non chiediamo contributi pubblici, ma solo servizi. Poche settimane per organizzarci. Sarà una manifestazione più contenuta, rispetto alle precedenti, ma particolarmente emozionante e risveglierà quel clima natalizio di cui abbiamo tutti bisogno”.

Le sue manifestazioni, negli anni, hanno caratterizzato non solo la Puglia, ma anche altre regioni

Portici d’Estate

“E’ stata la passione a guidarci. Però, con il passare degli anni, si capisce che bisogna mirare alla qualità degli eventi e alla ricerca di progetti diversi. Non ti nascondo che ho deciso, per il prossimo anno, di fare l’ultima edizione di Portici d’Estate, l’evento di moda e spettacolo che è stato ritenuti tra i primi cinque in Italia. Lo faremo tra fine giugno e la prima settimana di Luglio. Sarà, se Dio vorrà, una grande festa per i miei 60 anni. Il progetto ha visto subito l’entusiasmo di tanti che vi hanno lavorato, tra questi anche molti artisti, nelle oltre venti edizioni.”

Si sa già dove?

“Certamente in Valle d’Itria, ma quasi sicuramente in una struttura privata che potrà contenere tante persone, quante ne potrebbe contenere una grande piazza. Inoltre ambisco a fare un prodotto da trasmettere su una rete televisiva nazionale”

Tornando a Brindisi ci può anticipare qualche altra novità?

“Intanto avremo due Santa Claus, affinché tutti i bambini, senza sosta, possano incontrare il loro idolo. Abbiamo rimediato all’errore di Martina Franca del 2015. Due Santa Claus ci permetteranno di accogliere tutti i bambini senza sosta, da mezzogiorno a mezzanotte. Anche l’altro è un grande personaggio. Quest’anno ha interpretato, in diverse grosse manifestazioni, il ruolo di Leonardo Da Vinci. Poi la location: l’ex Convento delle scuole Pie si presta molto bene. Inoltre, nel giorno di Santa Cecilia, pettole a go go per tutti. Poi ci saranno le degustazioni dei vini in un posto straordinario che sarà annunciato a breve, grazie allo stesso assessore Pinto. Anche per i mercatini di Natale sotto la neve artificiale potrebbe esserci una grande sorpresa. Dobbiamo correre visto i tempi ridotti. La manifestazione si fa sempre e comunque, nonostante i rischi legati alle condizioni atmosferiche. Pensa che in trentino si svolge anche con due metri di neve. Quindi non chiedeteci mai se si fa o non si fa per il tempo”.

Come risponde Brindisi?

“Mi auguro bene. E’ una bella città dalle grosse potenzialità. La sua posizione è strategica. Si può facilmente raggiungere da tutta la Puglia: da Bari, da Lecce e da Taranto. La gente è cordiale. E poi, a Natale siamo tutti più buoni, spero che le polemiche pretestuose, siano messe da parte”

Nei mercatini potremo acquistare quello che metteremo, dopo pochi giorni, tra gli addobbi degli alberi e dei presepi. Inoltre in tutta Europa i mercatini aprono a metà novembre. Infine a chi pensa che la manifestazione inizia in anticipo, per la tradizione cattolica il periodo Natalizio inizia il 21 Novembre, giorno della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio.

Brindisi Città del Natale, emozioniamoci prima di ogni altra parte d’Italia

