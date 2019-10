TARANTO – Dopo la spettacolare Cerimonia d’apertura di sabato 5 ottobre scorso, la 3^ Edizione del Trofeo del Mare – Città di Taranto è entrata nel vivo dello svolgimento, con le attività sportive di domenica 6 ottobre.

In particolare con l’Aquathlon, specialità del Triathlon, che ha avuto il Castello Aragonese come base logistica e per le premiazioni, con oltre 100 atleti delle varie categorie che si sono confrontati nella frazione a nuoto nel suggestivo percorso, tracciato al centro del Canale navigabile e in quelle di corsa, da percorre due volte lungo la banchina di Via Garibaldi. Numeroso è accorso il pubblico che dal Corso Due Mari ha potuto ammirare la gara e lo spettacolo agonistico. Gli atleti, i familiari e il pubblico ha espresso unanime apprezzamento sia per la location suggestiva e unica che per l’organizzazione che si è rivelata efficiente e all’altezza dell’evento.

Sempre sul lato Mar Piccolo, un‘altra competizione ha suscitato la curiosità del pubblico, le regate di canottaggio organizzate dalla Federazione Italiana Canottaggio e tappa regionale del campionato italiano anche questa inserita nell’ambito della manifestazione del Trofeo del Mare citta di Taranto. Il Comandante Marittimo Sud, l’Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello, ha presenziato alla cerimonia di chiusura e alle premiazioni, complimentandosi con gli organizzatori e con i giovani vincitori entusiasti per aver vogato in uno specchio d’acqua molto suggestivo come quello del primo seno del Mar Piccolo.

Non solo Sport, ma anche blue economy, tecnologia e ricerca scientifica, infatti, la squadra della la Blue Matrix ha presentato lunedì mattina, al Castello Aragonese, in una Galleria Meridionale gremita in ogni posto, il loro gioiello ipertecnologico, l’imbarcazione a energia solare SUN RAZOR 01 che sarà esposta in Piazza d’Armi e sarà visitabile dai visitatori fino al 12 ottobre.

Dopo l’indirizzo di saluto dell’ammiraglio VITIELLO che ha espresso la soddisfazione per il taglio scientifico e culturale oltre che sportivo dato alla III edizione del Trofeo del Mare, con eventi di questo tipo, e l’indirizzo di saluto del Presidente della Provincia ionica, il dott. Giovanni GUGLIOTTI, la parola è andata all’Ammiraglio Ugo BETELLI, Vice Presidente della Blue Matrix che ha illustrato ai presenti l’opera di realizzazione dell’avveniristica imbarcazione che ha coinvolto un’azienda locale, la COMES, e giovanissimi ricercatori universitari. L’auspicio dell’Ammiraglio Bertelli, confermato anche dal dott. Vincenzo CESAREO Presidente della COMES e dal dott. Antonio MARINARO Presidente di CONFINDUSTRIA Taranto, entrambe sponsor del Trofeo del Mare e che l’anno prossimo Taranto e il Mar Piccolo ospitino una regata internazionale di queste imbarcazioni ad energia solare.









Continuano le visite al Faro di San Vito e le iniziative volte a celebrare i suoi 150 anni.

Da ieri mattina circa 500 giovani studenti di ben 13 Istituiti Scolastici Secondari di Secondo Grado della Provincia di Taranto e Provincia hanno cominciato a prendere lezioni teoriche e pratiche, di vela, canottaggio, canottaggio a sedile fisso, canoa, canoa polo e stand up paddle, presso le sedi della Sezione Velica della M.M., la Lega Navale italiana, Il Palio di Taranto, e il Molo Sant’Eligio impartite loro da istruttori federali e atleti delle ASD e Circoli Velici partner del trofeo del Mare.

In settimana due importanti appuntamenti al Castello Aragonese:

Venerdì 11 Ottobre alle 10.00 – Presentazione dell’Associazione MAREVIVO e delle sue attività con relatori dell’Università del Salento, CNR e Lega Navale. Per l’occasione l’imbarcazione di ricerca scientifica in dotazione a UNISALENTO sarà ormeggiata alla banchina prospicente il castello.

Sabato 12 Ottobre alle 17.00 – Convegno – Pittori di Marina e relativa mostra di quadri (Visitabile dal 11 al 13 Ottobre).

