PULSANO – Il corso di formazione esperienziale che attiva l’energia potenziale dei giovani adulti in forme innovative di promozione del territorio giunge al termine. Un grande appuntamento domenica 6 ottobre in Piazza Castello alle ore 11 per intraprendere un viaggio con le guide turistiche fra i vicoli del centro storico.

È stata un’opportunità formativa GRATUITA dedicata ai giovani #under30, anche senza esperienza, e attualmente non lavoratori. I partecipanti sono stati coinvolti in 30 ore di lezioni pratiche di animazione delle risorse locali, guidati da formatori esperti come Antonello Maglie e Azzurra Zenzy che hanno voluto fortemente portare il progetto a Pulsano. Un laboratorio creativo che permette di rilanciare le proprie abilità e ambizioni, disegnando nuove traiettorie di sviluppo per sè e per l’immagine turistica della comunità di Pulsano.

Il corso vede la collaborazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato alla Programmazione e Sviluppo Turistico del Comune di Pulsano.

L’assessore ai servizi sociali e pubblica istruzione Marika Mandorino esprime la sua soddisfazione per tale progetto: “obiettivo dell’assessorato è quello di favorire servizi ed iniziative a carattere educativo-culturale-ricreativo e formativo, nella consapevolezza che alla formazione personale e all’integrazione vada affidato un ruolo strategico per il futuro della comunità. La collaborazione con questo progetto dunque si sposa benissimo con gli obiettivi dell’Amministrazione da un punto di vista formativo e sociale, considerando che questi giovani NEET avranno l’opportunità di misurarsi e mettere in gioco la propria visione del paese d’appartenenza guidati da un team di formatori esperti in risorse umane, per cui abbiamo la possibilità di mobilitare le risorse psicologiche e sociali poco produttive in reti di comunità”.

Entusiasta il Delegato al Turismo Antonio Basta, ” Portare avanti questo progetto ha significato non solo far conoscere il territorio e le bellezze del paese ai tanti turisti ma soprattutto ai tanti ragazzi della comunità Pulsanese che non hanno mai avuto la possibilità di conoscerla e di viverla con entusiasmo, la politica deve essere soprattutto al fianco dei più giovani, integrarli nel mondo del lavoro perché continuare ad imparare e formarsi è quindi uno degli aspetti più importanti nella vita di una persona.

“Questa amministrazione – conclude Basta – è stata in grado in pochissimi mesi di raggiungere obbiettivi ambiziosi grazie all’impegno di tutti ,lavorando sinergicamente con i cittadini e le associazioni di categoria, dalla nomina di Pulsano “Città Turistica e d’Arte” e alle 4 vele di Legambiente, questa squadra ha davvero pensato al rilancio Turistico del paese, gli obbiettivi raggiunti sono la miglior risposta alle offese e agli attacchi di chi non è partecipe e di chi il paese non lo vive.”

