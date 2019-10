TARANTO – Ha preso il via ufficialmente “Raffo per l’Università”,il nuovo progetto in collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico) e Raffo, storico brand tarantino di birra, da sempre molto legato al territorio e che quest’anno festeggia il proprio centenario.

“Raffo per l’Università” è una grande opportunità per tutti gli studenti del Dipartimento Jonico, che non solo potranno nelle prossime settimane mettere in pratica ciò che hanno studiato, ma anche vincere una delle dieci borse di studio messe in palio. L’iniziativa vedrà coinvolti diversi gruppi di iscritti alla facoltà di Economia che lavoreranno a due differenti studi di ricerca. I due gruppi che presenteranno i progetti migliori vinceranno dieci borse di studio valide per il master di I livello organizzato presso l’Università degli Studi di Taranto in Diritto e Tecnica Doganale e del Commercio Internazionale.

«Siamo molto orgogliosi di questo progetto, che non solo stimolerà i nostri studenti, ma darà loro un aiuto concreto per il proseguimento degli studi» il commento del Professore Bruno Notarnicola, Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”. «L’Università ha colto l’opportunità di collaborare con un’azienda come Raffo, da sempre presente attivamente in questo territorio, e con il quale abbiamo già collaborato in passato».

«I cento anni di Raffo sono un traguardo che ci inorgoglisce molto e che abbiamo scelto di celebrare con “Raffo per l’Università”» ha commentato Cristina Hanabergh, Internal Communication & Sustainable Development Manager Birra Raffo. «Il progetto si inserisce in un contesto di attività e partnership attivate proprio in occasione del nostro anniversario, e che hanno rafforzato ulteriormente il nostro legame con il territorio e con l’università. Vogliamo inoltre ringraziare il Dipartimento Jonico dell’Università di Taranto, con il quale condividiamo il forte attaccamento alla città e ai suoi cittadini».



