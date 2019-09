TARANTO – Prosegue per tutto il mese di ottobre l’impegno del Comune di Taranto rivolto agli amici a quattro zampe per ridurre il fenomeno del randagismo e degli abbandoni.

Il primo appuntamento in programma è per domenica 13 ottobre: dalle ore 9 alle ore 13 si terrà presso il Canile Sanitario Municipale (Via Galeso 150) l’ottava edizione del MICROCHIPDAY, giornata di applicazione GRATUITA del microchip ai cani che ne siano ancora sprovvisti, di proprietà dei residenti nel Comune di Taranto.

La giornata è realizzata dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con la ASL di Taranto/Dipartimento di Prevenzione/S.I.A.V. – U.O.S. Prevenzione Randagismo e Profilassi Antirabbica del Randagismo.

“L’applicazione del microchip – dichiara l’Assessore all’Ambiente della giunta Melucci Prof.ssa Anna Tacente – è un obbligo di legge per i proprietari dei cani ed anche un diritto degli amici a quattro zampe. E’ un atto d’amore verso il proprio cane, utilissimo per ritrovarlo in caso di smarrimento, ad oggi sono stati microchippati circa 750 cani. Sempre in ottobre fino a lunedì 28, i residenti nel Comune di Taranto potranno presentare domanda per la sterilizzazione gratuita del proprio cane. Un aiuto concreto dell’Amministrazione ai propri concittadini. Il Comune si farà interamente carico delle spese di sterilizzazione dei primi 88 cani in graduatoria, dando priorità alle femmine”.

Le sterilizzazioni saranno eseguite da veterinari individuati dall’Amministrazione in seguito a Avviso Pubblico in scadenza il prossimo 18 ottobre. Il Personale del Servizio Randagismo fornirà supporto per la compilazione delle domande di sterilizzazione il lunedì e mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 presso gli uffici della Direzione Ambiente, Palazzo di Città (2° piano).



