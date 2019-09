TARANTO – Nasce l’Associazione “Gli amici del Leone”, un’associazione di volontariato finalizzata a supportare le famiglie costrette a fronteggiare le tante difficoltà che nascono quando un congiunto, a causa di un incidente stradale, riporta gravi lesioni cerebrali e fisiche totalmente invalidanti. L’idea è nata a seguito dell’incidente stradale del 16 marzo di questo anno, tra Francavilla e Ceglie Messapica, quando un ragazzo di Grottaglie di 24 anni, che si trovava in sella alla sua moto, è rimasto ferito nell’impatto con un furgone. Le gravi lesioni cerebrlai e fisiche – totalmente invalidanti – riportate da Francesco, hanno spinto un gruppo di volontari a creare l’Associazione: “Questa esperienza ci ha profondamente colpiti al punto tale da far nascere spontaneamente in ognuno di noi il desiderio di aiutare chi, purtroppo, vede sconvolta la propria vita e quella di chi deve prendersi cura di lui. Nel caso di Francesco, grazie al supporto dei suoi familiari e dei suoi tantissimi amici, il percorso riabilitativo è stato effettuato nelle migliori strutture del nord Italia: ad oggi si trova infatti presso l’Istituto di Montecatone di Imola (BO) dove è ricoverato da circa sei mesi. Nonostante gli incoraggianti miglioramenti il recupero delle sue piene funzionalità cognitive e motorie richiede ancora molto tempo, tanta costanza e notevole impegno.

Il nostro scopo è quello di creare una rete di supporto ad altre famiglie del nostro territorio che, a causa di questi eventi tragici, affrontano quotidianamente innumerevoli disagi; vogliamo fornire loro un aiuto finanziario, economico, legale, psicologico e medico.

Questo è il nostro sogno!

Anche Francesco ha dei sogni, gli sforzi che sta compiendo per tornare alla normalità sono da ammirare e lui è il più entusiasta di tutti per questo progetto. Avrà la possibilità di aiutare chi si troverà ad affrontare la sua esperienza.

Siamo sicuri che questi suoi sforzi possano costituire per tutti un esempio da seguire, uno stimolo che incoraggi a lottare, ad affrontare e a superare le mille difficoltà di ogni giorno.

Siamo certi che l’entusiasmo che abbiamo nell’intraprendere e sostenere questa iniziativa contagi anche voi: anche il più piccolo contributo, di qualsivoglia natura, può rappresentare un valido ed irrinunciabile sostegno per questa importante finalità sociale.

Già in molti stanno contribuendo all’iniziativa. Il primo evento dell’associazione si terrà presso il Centro Sportivo Monticello di Grottaglie, il giorno 20.10 e consisterà in un torneo benefico al quale siete invitati per documentare il tutto. Nella denominazione della nostra associazione c’è il nome “Leone”, c’è il nome “Leone”, come il soprannome di Francesco, che

oggi si trova ancora ricoverato presso una clinica specializzata e, nonostante la via di guarigione sia ancora molto lunga, è entusiasta per questa idea.

